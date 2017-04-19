Tekrar Üyeliğe Mkyk Karar Verir"

AK Parti Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Tüzüğü'ne göre, bakan, genel başkan, kurucu statüsündeki bir kişinin partiden ayrıldıktan sonra tekrar üyeliğine Merkez Karar ve Yönetim Kurulunun (MKYK) karar verdiğini belirtti.



Yazıcı, A Haber canlı yayınında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'ye üyeliğine yönelik sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin bilgi veren Yazıcı, halk oylamasıyla cumhurbaşkanı seçilen kişinin, varsa partisiyle ilişiğinin kesilmesini öngören Anayasa'nın 101. maddesinin son fıkrasının yürürlükten kaldırıldığını hatırlattı.



Hak yoksunluğunu ortadan kaldırdıklarını belirten Yazıcı, böylece cumhurbaşkanının da diğer vatandaşlar gibi partiye katılma, üye olma, partide görev, pozisyon üstlenme hakkına sahip olacağını vurguladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti hareketinin lideri, partinin kurucu genel başkanı olduğunu dile getiren Yazıcı, "Referandumla bu yasaklama, hak yoksunluğu ortadan kalktığına göre, kesin sonuçlar yayınlandığı andan itibaren bu konu gündeme gelecek. Bu konunun nasıl pratiğe dönüştürüleceği, partinin yetkili organlarında ele alınacak. Tartışma anlamında değil, çünkü karar süreçleri var. Bizim tüzüğümüze göre, bakan, genel başkan, kurucu statüsündeki bir kişinin partiden ayrıldıktan sonra tekrar üyeliğine MKYK karar verir. Şekli prosedürü bu. Hangi zaman diliminde icra edileceğini, nasıl olacağını yetkili kurullara Genel Başkanımız getirecek, Cumhurbaşkanımızla istişare edilecek, ona göre yol haritamız belirlenecektir." ifadelerini kullandı.



"Prosedürlere de dikkat eden bir partiyiz"



"Bugünkü MYK ve MKYK toplantılarında Cumhurbaşkanına bir davet çıkması mümkün mü?" sorusuna Yazıcı, "Çıkmaz, biz çünkü prosedürlere de dikkat eden bir partiyiz. Henüz seçim sonuçları yayınlanmış değil, resmi sonuçlar yayınlanacak. Onu söylediğimiz an, gelebilecek bir durumda olması lazım. Bu resmen yayınlanınca herhalde o prosedürler işlerliğe girer. Her şey ortada, bütün bu prosedürler o anlamda bir davettir ama elbette bunun bir takvimi belirlenir, kamuoyuyla paylaşılır. Gizli kapaklı olacak bir şey değil, açık, alenen, kamuoyuyla da paylaşılarak icra edilecek prosedürlerdir." karşılığını verdi.



"Önce ilçe kongrelerimiz yapılacak"



Parti tüzüğü ve Siyasi Partiler Kanunu'na göre, parti kongrelerinin iki veya üç yıl arasındaki bir dönemde yapıldığında olağan kongre olduğunu belirten Yazıcı, şunları kaydetti:



"Bizim olağan kongremiz, 2017 yılı Eylül ayı ve 2018 Eylül ayı arasında. O bir yıllık dönemde yaptığımız kongreler, olağan kongrelerdir. Şimdi teşkilat kongreleri yeni başlatılacak. Belki bugün MKYK'da da teşkilat kongrelerinin yapılmasına ilişkin kararlar alabileceğiz. Teşkilat Başkanlığımız öyle bir süreci getirecek. Dolayısıyla önce ilçe kongrelerimiz yapılacak, il kongrelerimizi de 5-6 ay içinde tamamlarız. Ondan sonra süreç devam edecek. Onun önünde bir olağanüstü kongre yapılır mı, yapılmaz mı, bunları Cumhurbaşkanımız ile Genel Başkanımız istişare edecek. Hangisi partimizin, ülkemizin çıkarları açısından uygunsa ona göre karar süreçleri işleyecektir."