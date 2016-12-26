Tekrar Karşılaşacaklar! de Jong, Ben Arfa'nın Bacağını Böyle Kırmıştı...

Nigel de Jong ile Hatem Ben Arfa bir kez daha karşı karşıya geliyor.

Fransız futbolcu Newcastle United'da oynadığı dönemde Manchester City forması giyen Nigel de Jong ile karşılaşmıştı. de Jong bir pozisyonda Ben Arfa'nın bacağını kırmıştı.

Ben Arfa bu sakatlığın ardından uzun süre sahalardan uzak kalırken pozisyonun diğer kahramanı de Jong hareketin ardından Hollanda Milli Takımından çıkartılmıştı.

İki futbolcu büyük ihtimalle sezonun ikinci yarısında Galatasaray ve Fenerbahçe formalarıyla karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Sporvadisi.com