Tekrar Hırsızlık Yapınca Tutuklandı

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde bir işyerinden dizüstü bilgisayar çalarken güvenlik kamerasına yakalanan 26 yaşındaki Ferhat Ç. tutuklandı. Şüphelinin 10 gün önce başka bir hırsızlık suçundan yakalanıp, adli kontrol şartıyla serbest kaldığı belirtildi.



Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, geçen 17 Nisan'da Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir işyerinden dizüstü bilgisayar çalındığını öğrendi. İşyerindeki güvenlik kamerasını incelemeye alan ekipler, bilgisayarı çalan şüphelinin geçen 11 Nisan'da başka bir hırsızlık suçundan Fethiye Adliyesi'ne sevk edilip, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ferhat Ç. olduğunu tespit etti.



Evinde polis tarafından gözaltına alınan Ferhat Ç., nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



- Muğla