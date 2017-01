Tekrar) Haleplilere Yardım Için Kermes

AK Parti Diyarbakır Kadın Kolları Başkanlığı tarafından, insanlık dramının yaşandığı Halep'ten tahliye edilen sivillere yardım ulaştırmak amacıyla kermes düzenledi.



Dağkapı Meydanı'ndı "Halepli Kardeşlerimiz Yalnız Değildir" sloganıyla yapılan ve gelirinin Haleplilere gönderileceği kermese, kent halkı yoğun ilgi gösterdi.



AK Parti Diyarbakır Kadın Kolları Başkanı Mukaddes Evsen, meydanda kurulan çadırda partili kadınlarla gözleme hamuru açtı.



Evsen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kermesle elde edilen gelirin Haleplilere gönderileceğini söyledi.



Kermese merkez ilçe teşkilatlarının da katkı sunduğunu ifade eden Evsen, kent halkının yoğun ilgi gösterdiğini aktardı.



İstanbul'daki terör saldırısı



Evsen, gerçekleştirilen terör saldırısını kınadıklarını ifade ederek, "Sivillere, asker ve polislerimize, insanlara, insanlığa yapılan her türlü saldırıyı kınıyorum." dedi.



Saldırının Türkiye ile Rusya'nın Suriye'deki çözüm için yürüttükleri çalışmalara yönelik olduğunu belirten Evsen, şöyle konuştu:



"Karanlık güçler Türkiye'nin istikrarına darbe vurmak istiyor ama Allah'ın izniyle başaramayacaklar. Milletçe birlik ve beraberlik içinde olursak Allah'ın izniyle bize hiçbir şey yapamayacaktır. Birliğimizin, beraberliğimizin altına dinamit koymak istiyorlar ama bunu başaramayacaklar."



Vatandaşlardan Fikriye Yüce de Haleplilere yardım etmek için hem evde pişirdiği yemekleri buraya getirdiğini hem de buradan alışveriş yaparak yardım etmeye çalıştığını dile getirdi.



İstanbul'daki terör saldırısının kendilerini çok üzdüğünü ve terörün her türlüsünü lanetlediklerini söyleyen Yüce, "Teröre karşı herkes el ele vermeli. Hepimiz el birliğiyle ne gerekiyorsa üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Her zaman devletimizin yanındayız. Rabbim o zalimlere hiçbir zaman fırsat vermesin." diye konuştu.



Birgül Ebiri de Halepliler için düzenlenen kermese katkı sunmak için geldiklerini belirterek, kentteki diğer vatandaşları da alış veriş yapmaya katkı sunmaya davet etti.



Ortaköy'deki terör saldırısına tepki gösteren Ebiri, 2016 yılının birçok olumsuzlukla geçtiğini, 2017 yılına güzel dileklerle girmek isterken geçekleşen saldırının kendilerini çok üzdüğünü vurguladı.



Ebiri, "Biz bu olayları nefretle kınıyoruz. Bitmesini istiyoruz. Bunlar dış güçlerin oyunlarıdır yeter artık insanlar uyansınlar. Saldırılara karşı dik durmak gerekiyor. Kesinlikle biz yılmıyoruz, eğilmiyoruz, dik duruşumuzla onlara gereken cevabı veriyoruz. Milletçe bu saldırıyı kınıyoruz, lanetliyoruz" ifadelerini kullandı.



Suriyeli Mahmoud Sabsoub ise Suriye'de asker olup savaşmak istemediğinden Türkiye'ye geldiğini ve burada eczacı olarak mesleğini icra ettiğini söyledi.



Şam'dan gelerek Mersin'e yerleştiğini ifade eden Sabsoub, gezi için geldiği Diyarbakır'da Halepli kardeşleri için düzenlenen kermesle karşılaştığını ve bunun kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Çok sağolun, Allah razı olsun. Halepli kardeşlerimizin durumu çok kötü. Birçok şeye ihtiyaçları var. Kermese gelerek ben de kardeşlerime ardım edebileceğim." diye konuştu.



Türkiye'yi kendi vatanları gibi gördüğünü dile getiren Sabsoub, "Suriye de Türkiye de aynı çünkü hepimiz Müslümanız. Kim olursa olsun terör saldırısı çok yanlış bir şey. İstanbul'daki terör saldırısını lanetliyoruz." ifadesini kullandı.