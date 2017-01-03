Tekrar) Bahçeli: 'Birbirimizin Hayat Tarzına Çatık Kaşla Bakmak, Kin Beslemek, Saldırmak, Kabul...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında, "Bacadan girdiği söylenen Noel Baba figürüne karşı, damardan giren tahammülsüzlük okları, hoşgörüsüzlük şırıngaları bizi birbirimizden koparmaktadır. Ayrışmanın çarkına nasıl kapılırız. Birbirimizin hayat tarzına çatık kaşla bakmak, kin beslemek, saldırmak ve de insani tercihlere saygısızlık yapmak, olur ve kabul edilir şey değildir. Ayrıntıdaki farklılıklarımız bizi gerginlik ve kutuplaşma noktalarına taşımamalıdır" dedi.