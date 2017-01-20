(Tekrar) - Adana'da Hava Destekli Deaş Operasyonu 30 Gözaltı (30 Aralık 2016)

(Tekrar) - Adana'da Hava Destekli Deaş Operasyonu 30 Gözaltı (30 Aralık 2016)

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