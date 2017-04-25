Teknosacell'den Hat Alanlara Peşin Fiyatına 24 Ay Taksitli Notebook

Daha önce, teknoloji perakendeciliği sektöründe ilk kez 24 ay taksitli cihaz satışlarını başlatan TeknoSA, şimdi de TEKNOSACELL tarifelerine ek olarak peşin fiyatına 24 ay taksitle notebook satışlarına başladı. TEKNOSACELL faturasına ek taksitli cihaz satışlarına başlayan TeknoSA, şimdi de müşterilerine 8 GB internetli TEKNOSACELL tarifesine ek, peşin fiyatına 24 ay taksitle notebook alma fırsatı sunuyor. Intel işlemcili tüm HP notebooklarda 30 Nisan'a kadar geçerli olacak kampanya, kapsamıyla ve peşin fiyatına 24 ay taksit imkanı sunmasıyla teknoloji dünyasında bir ilk niteliği taşıyor.



Tüketicilerin teknoloji ihtiyaçlarını tek noktada karşılama hedefi kapsamında yatırımlarını sürdürdüklerini söyleyen TeknoSA Genel Müdürü Bülent Gürcan, "TEKNOSACELL ile daha önce temlikli cihaz satışına başladığımız gibi, şimdi de teknoloji severlerin gözde ürünlerinden olan notebookları, Intel ve HP işbirliğiyle peşin fiyatına 24 ay taksitle müşterilerimizle buluşturuyoruz. Zengin ürün çeşidimizle tek noktada, tek faturada müşterilerimizin hem iletişim hem de teknolojide tüm ihtiyaçlarını karşılayan tek teknoloji perakendecisiyiz" dedi.



NOTEBOOK SATIŞLARINDA HAREKETLENME YAŞANACAK



TeknoSA bünyesindeki tüm yenilikleri müşterilerine ayrıcalıklı hizmetler sunmak için hayata geçirdiklerini ifade eden Bülent Gürcan, 24 ay taksitli notebook satışlarının bu kategoriye hareketlilik getireceğini söyledi.



Gürcan, "Sunduğumuz avantajlı ödeme seçeneği, peşin fiyatına 24 ay taksit imkanı müşterilerimiz tarafından çok ilgi görüyor. Kampanyanın ilk 20 gününde, TEKNOSACELL ile yapılan gaming notebook satışlarında yüzde 60'ın üzerinde artış sağladık. TEKNOSACELL ile hem notebook hem de diğer teknoloji ürünlerinde 24 ay taksitli satışlarımıza devam edeceğiz. Bu kapsamda iş ortaklarımızla geniş ürün yelpazesini kapsayan özel kampanyalar üzerinde çalışıyoruz" dedi.



