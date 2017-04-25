Teknosacell'den Hat Alanlara 24 Ay Taksitli Notebook

TeknoSA, mobil iletişim hattı TEKNOSACELL ile yenilikçi bir kampanyaya imza atıyor.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, TeknoSA, TEKNOSACELL tarifelerine ek olarak peşin fiyatına 24 ay taksitle notebook satışlarına başladı. Kampanya, Intel işlemcili tüm HP notebooklarda 30 Nisan'a kadar geçerli olacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen TeknoSA Genel Müdürü Bülent Gürcan, tüketicilerin teknoloji ihtiyaçlarını tek noktada karşılama hedefi kapsamında yatırımlarını ve yeniliklerini sürdürdüklerini belirterek, "TEKNOSACELL ile daha önce temlikli cihaz satışına başladığımız gibi şimdi de teknolojiseverlerin gözde ürünlerinden olan notebookları, Intel ve HP iş birliğiyle peşin fiyatına 24 ay taksitle müşterilerimizle buluşturuyoruz. Zengin ürün çeşidimizle tek noktada, tek faturada müşterilerimizin hem iletişim hem de teknolojide tüm ihtiyaçlarını karşılayan tek teknoloji perakendecisiyiz." ifadelerini kullandı.



TeknoSA bünyesindeki tüm yenilikleri müşterilerine ayrıcalıklı hizmetler sunmak için hayata geçirdiklerini aktaran Gürcan, 24 ay taksitli notebook satışlarının bu kategoriye hareketlilik getireceğini kaydetti.



Gürcan, sundukları peşin fiyatına 24 ay taksit imkanının müşterilerden çok ilgi gördüğünü belirterek, "Kampanyanın ilk 20 gününde, TEKNOSACELL ile yapılan gaming notebook satışlarında yüzde 60'ın üzerinde artış sağladık. TEKNOSACELL ile hem notebook hem de diğer teknoloji ürünlerinde 24 ay taksitli satışlarımıza devam edeceğiz. Bu kapsamda iş ortaklarımızla geniş ürün yelpazesini kapsayan özel kampanyalar üzerinde çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.