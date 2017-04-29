Teknosab Ekonomiye Katma Değer Sağlayacak

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Meclis Başkanı Remzi Topuk, Bağlantı Elemanları Sanayici ve İş Adamları Derneği (BESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tecdelioğlu ve beraberindeki heyeti ağırladı.



Meclis Başkanı Remzi Topuk, BTSO'nun makro projeleri arasında yer alan TEKNOSAB ile sanayide yeni bir dönemin başlayacağını söyledi. TEKNOSAB bünyesinde üretim gerçekleştirecek sanayici için tüm detayların planlandığını belirten Remzi Topuk, "Anahtar teslim fabrika modeliyle hayata geçecek olan TEKNOSAB sayesinde sanayicimiz, yalnızca esas işi olan üretime odaklanacak" diye konuştu.



BTSO Meclis Başkanı Topuk, BESİAD'ın da bağlantı elemanları sektöründe Türkiye'de gerçekleştirilen üretimin yaklaşık yüzde 70'ini temsil eden bir dernek olduğuna dikkat çekti. Derneğin sektörün gelişimi noktasında önemli çalışmalara imza attığını belirten Topuk, BESİAD'ın bir üyesi olmaktan ve aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmekten dolayı memnuniyet duyduğunu da sözlerine ekledi.



BESİAD Başkanı Mustafa Tecdelioğlu da BTSO'nun gerçekleştirmiş olduğu projeleri hayranlıkla takip ettiklerini söyledi. Özellikle TEKNOSAB'ın Türkiye ekonomisi için büyük bir kazanç olacağını belirten Tecdelioğlu, "Lojistik maliyetlerin yükseldiği bir dönemde TEKNOSAB sunduğu imkanlarla firmalara önemli rekabet avantajı getirecektir. Burada uygulanacak dünya standartlarında son teknoloji üretim yöntemleri de katma değeri artıracak ve ihracatımıza güç katacaktır" ifadelerini kullandı. - BURSA