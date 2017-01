Teknosa'dan Karne Hediyesi Seçenekleri

Teknoloji perakende şirketi TeknoSA, karne heyecanı yaşayan öğrenci ve ailelerine, gaming notebooklardan tabletlere, akıllı saatlerden oyun konsollarına kadar bir çok hediye seçeneği sunuyor.



TeknoSA'dan yapılan açıklamaya göre şirket, teknolojik hediyeler ile öğrenci ve ailelerinin karne heyecanına ortak olacak. Buna göre sömestir tatilinin başlamasıyla birlikte gaming notebooklardan tabletlere, akıllı saatlerden oyun konsollarına kadar pek çok ürün, uygun taksit seçenekleri ve avantajlı fiyatlarla öğrenciler ve ailelerini TeknoSA mağazaları ve teknosa.com'da bekliyor.



Gaming notebooklar ve tabletler TeknoSA'lardaki binlerce hediye seçeneği arasında yerini alırken, müzik dinlemeyi sevenler için farklı renk seçenekleriyle kulak içi ve kulak üstü kulaklıklar da TeknoSA'da teknolojiseverleri bekliyor.



TeknoSA, hem oyun konsolları hem de oyuncular için aksesuar çeşitliliği de sunuyor. Bu kapsamda kendi özel markası Preo'ya ait gaming ürünleri; her iki ele uyumlu simetrik tasarımıyla Preo My Game MG 02 oyun mouse'u, medya denetimi için 12 adet geliştirilmiş F tuşu ile birlikte tam boyutlu tuş düzenine sahip olan Preo My Game MG 01 oyuncu klavyesi ve çift titreşim desteği, 4 sağ el tuşu, PS3 menüsüne hızlı erişim için PS tuşu ve hızlı tepkime özellikleriyle Preo My Game MG 03 kablosuz PS3 oyun konsolu TeknoSA mağazaları ve teknosa.com'da oyunseverler ile buluşuyor.



TeknoSA, bu sömestir çocuklarına "akıllı" bir hediye almak isteyenler için de VR gözlük ve akıllı saat ürünlerini öneriyor. Preo My VR Box sanal gerçeklik gözlüğü ile oyunlar ve videolar eğlenceli ve sıra dışı bir deneyime dönüşüyor.



360 derece panoramik özelliği ile gerçeğe çok yakın görüntüler sunan cam lense sahip Preo MY VR Box, tüm akıllı telefonlarla uyum içinde çalışıyor.



72 saate kadar bekleme süresi, 6 saate kadar da konuşma imkanı veren yeni Preo Pwatch 3 akıllı saat ise, 450mAh pili ile pil ömrü sorununu ortadan kaldırarak yüksek performans sağlıyor. Telefon görüşmesi ve ses kaydı yapılabilen Preo Pwatch 3'ün entegre kamerası ise en güzel anılarınızı ölümsüzleştiren fotoğrafların çekilmesine olanak sağlıyor.Tüm Android ve IOS tabanlı cep telefonları ile uyum içerisinde çalışan Pwatch 3'ün ayrıca adım sayar, hareketsizlik ikazı, uyku takibi ve kaybetme önleyici fonksiyonları da kullanılabiliyor.