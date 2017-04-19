Teknosa'dan 23 Nisan'a Özel Disney Collection İndirimi
TeknoSA, Disney Collection oyuncaklarında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel yüzde 50 indirim kampanyası başlatıyor.
TeknoSA, Disney Collection oyuncaklarında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel yüzde 50 indirim kampanyası başlatıyor.
Şirket açıklamasına göre, TeknoSA, 21-24 Nisan'da Disney Collection oyuncaklarında yüzde 50 indirim avantajı sunan bir kampanya düzenliyor.
Bir Disney klasiği olan Mickey ve Minnie'nin peluş oyuncaklarından Güzel ve Çirkin'e, Karlar Ülkesi'ne, Disney Prensesleri'nden Elena, Moana ve Arabalar'ın oyuncaklarına, figür setlerinden bebeklere ve tsum tsumlara kadar tüm oyuncaklarda geçerli olacak yüzde 50 indirim kampanyası, Türkiye'nin 31 ilindeki 70 TeknoSA mağazasında ve "teknosa.com"da tüketicilerle buluşuyor.
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