Teknosa'da Çocukları Sevindirecek 23 Nisan İndirimi

TEKNOSA, 21-24 Nisan tarihleri arasında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel, Disney Collection oyuncaklarında yüzde 50 indirim kampanyası başlatıyor.



Türkiye teknoloji perakendeciliğinin önemli firmaları arasında yer alan TeknoSA, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel başlatacağı Disney Collection ürünlerindeki yüzde 50 indirimle çocukların yüzünü güldürecek. Bir Disney klasiği olan Mickey ve Minnie'nin peluş oyuncaklarından Güzel ve Çirkin'e, Karlar Ülkesi'ne, Disney Prensesleri'nden Elena, Moana ve Arabalar'ın oyuncaklarına, figür setlerinden bebeklere ve tsum tsumlara kadar tüm oyuncaklarda geçerli olacak yüzde 50 indirim kampanyası, Türkiye'nin 31 ilindeki 70 TeknoSA mağazasında ve teknosa.com'da tüketicilerle buluşacak.



- İstanbul