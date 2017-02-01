Teknopark Yönetim Kurulu Yılın İlk Toplantısını Yaptı

Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknopark) Yönetim Kurulu, 2017 yılının ilk toplantısını Vali Özdemir Çakacak başkanlığında yaptı.



Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Yerleşkesi içerisinde bulunan Teknopark hizmet binasında gerçekleşen toplantıya Vali Çakacak'ın yanı sıra, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Teknopark Genel Müdürü Özgür Durmaz ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.



2016 yılının genel bir değerlendirmesinin yapıldığı ve 2017 yılı bütçesinin görüşülerek karara bağlandığı toplantı, mevzuat değişikliğine bağlı olarak revize edilen Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi İşletme Yönergesi'nin ele alınmasıyla sona erdi. - MERSİN