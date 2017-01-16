Teknopark Projesi Tanıtım Toplantısı

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) bünyesinde hayata geçirilmesi planlanan Teknopark Projesi tanıtıldı.



Zonguldak Valisi Ali Kaban, Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir Toplantı Salonunda düzenlenen tanıtımda yaptığı konuşmada, teknopark projesinin son derece önemli olduğunu ifade etti.



Üniversitenin hassasiyetleri dengeli bir şekilde göz önünde bulundurarak, gerek merkez, gerekse ilçelerde toplumsal ve ekonomik gelişmeleri göz önünde tutarak yatırımları dengelediğini dile getiren Kaban, "Üniversitemizin her türlü anlamdaki çalışmalarından memnuniyet duyuyoruz." dedi.



Kaban, toplantıda, Filyos Vadi Projesi'ne de değinerek, projenin hayata geçirilmesiyle bölgede gecekondulaşmanın önüne geçilecek yeni bir kentleşme çalışması başlatıldığını belirtti.



Filyos Vadisi bölgesindeki 110 hektarlık alanın kuş cenneti olduğunu ve bu alanla ilgili BEÜ'den de çalışma beklediklerini ifade eden Kaban, "Özellikle bölgemizde artık gündeme gelen Filyos Vadisi Projesi ve sonrasında oluşacak olan yoğunluklar var. Orada 50 bin nüfuslu kentin oluşumuna uygun bir imar planı yaklaşık 4 bin metrekare civarında. BEÜ'ye de bu hususta ihtiyaç var." diye konuştu.



BEÜ Rektörü Prof. DR. Mahmut Özer de her türlü çalışmaya üniversite olarak destek vermeye hazır olduklarını belirterek, Teknopark'ın Zonguldak ve çevresindeki girişimcilerin yer alacağı bir şirket olacağını kaydetti.



Konuşmaların ardından Teknpork ile ilgili sunum yapıldı.