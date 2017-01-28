Teknolojiye Yenik Düşen Meslek 'Arzuhalcilik'

Hatay'da 30 yıldır arzuhalcilik mesleğini yürüten Murat Tunabaş, mesleğin teknolojiye yenildiğini ve artık neslinin tükenmeye başladığını söyledi.



Hatay'ın Antakya ilçesi Vilayet Caddesi'nde 30 yıldır arzuhalcilik mesleğini sürdüren Murat Tunabaş, teknolojinin gelişmesiyle matbu evrakların artık internette bilgisayar ortamında hazır olduğunu, vatandaşların arzuhalcilere gelmediğini söyledi.



Arzuhalci Murat Tunabaş, arzuhalcilerin bugüne kadar vatandaş ile devlet arasında basamak olduğunu belirterek, "30 yıllık arzuhalciyim. Burada vatandaşın devletle bağlantısını kolaylaştırmak için dilekçe yazıyoruz. Basamak oluyoruz biz de vatandaşla ilgili devlete. Bazı şeylerde dilekçeler eskiden daha çok yoğundu. Şimdi teknoloji ilerledikçe, bilgisayar sistemi çıkınca arzuhalcilik bitti, bitti denecek kadar nesli tükenmek üzere. Arzuhalcilik eskiden burada çok popüler bir meslekti. Şimdi ise arzuhalcilikler bitmiş durumda. Hepsi matbu çıkıyor internet ortamında, ne istiyorsan hepsi hazır. Vatandaşlarda artık onlara yöneliyor. Bizler de işte burada böyle bitti diyebilirim. 5 tane arzuhalci ve dışarda da arzuhalciler çoktu. Herkes günlük nafakasını çıkarıyordu. Ama şimdi meslek bitince herkes başka yerlerde şey yaptılar. Sağlığımdan dolayı ben değiştiremedim mesleğimi. Şeker hastası olduğundan işte ayağımda ampute oldu kesilmişti. Artık bu yaştan sonra barınacak gidecek bir yerim olmadığından burada oturup teselli oluyorum. Arzuhalcilik bitti" dedi.



Tunabaş, belediyelerin evlenme dairelerinin de arzuhalcilerin mesleğini elinden aldığını ve vatandaşa kolaylık sağladığını sözlerine ekleyerek, "Evlenme zamanları evlenecek şahıslar dosya getirip onları yazıyorduk. Şimdi belediyeler de sağ olsun vatandaşın işlerini kolaylaştırmak içinbu işleri tanzim ediyorlar. Arzuhalciliğe büyük darbe de bunlardan geldi" ifadelerini kullandı. - HATAY