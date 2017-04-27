Teknolojiler Ankara Kalkınma Ajansı ile Ticarileşiyor

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, sözleşme makamı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı olan ve Ankara Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen "Ankara Girişim" projesi, 27 Haziran 2016 tarihinde sözleşmelerin imzalanmasının ardından resmi olarak başlamıştı. Proje kapsamında yürütülen çalışmalar arasında önemli yer tutan "Teknoloji Ticarileştirme Programı" (TTP) faaliyetleri başladı.



Teknoloji Ticarileştirme Programı (TTP) faaliyetleri



Ankara Kalkınma Ajansı'nda 25 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşen başlangıç toplantısı ile "Ankara Girişim" projesi Teknoloji Ticarileştirme Programı (TTP) faaliyetleri başladı. Bu kapsamda atılan adımlara bir yenisi eklenerek, girişimcilik alanında üst düzey deneyimli 4 kişiden oluşan "Danışmanlar Grubu" da göreve başladı. "TechAnkara Proje Pazarı 2016" katılımcılarından belirlenen 8 girişimci ekibi ile birlikte 4 danışman 3 ay boyunca teknolojileri ticarileştirmek için çalışacak.



Teknoloji Ticarileştirme Programına katılmaya hak kazanan tüm girişimciler, kendileriyle eşleştirilen pazarlama ve satış odaklı, alanın da başarılı teknoloji ticarileştirme danışmanlarıyla 3 ay boyunca bire bir çalışma fırsatı bulacaklar.



Bu süreçte girişimciler, ticarileşmede ve özellikle satış sürecindeki aşamada; satış stratejileri belirlemek, doğru kişilere ulaşmak, ürün veya hizmetin faydalarını anlatmak, güvenirlik kazanmak, fırsatları yakalamak, müşteriyle anlaşma imzalamak, ortaklık geliştirmek veya tedarikçi olmak gibi konulardaki kilit unsurları da öğrenecekler.



Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık program ile ilgili olarak; "Teknoloji ticarileştirme programı, yüksek potansiyel vaat eden genç girişimcilere ve start-up'lara, başarılı bir ticarileştirme ve satış süreci gerçekleştirebilmek için gereken nitelik ve yetenekleri sağlamayı, ticarileşebilir bir ürünü olan yüksek potansiyel vaat eden girişimcilere (start-up'lar), "inovasyonları-buluşları"; teknolojik ürün ve hizmetleri ticarileştirmek için kullanılan başarılı uygulamalardan bazılarını deneyimleyebilmeleri yolunda bir kapı açmayı hedefliyor" ifadelerini kullandı. Genel Sekreter Arif Şayık, Ankara'da genç istihdamının artırılmasını hedefleyen ve Ankara Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen proje faaliyetleri ile Ankara'nın sahip olduğu yetişmiş insan kaynağının katma değer oluşturacak teknoloji odaklı girişimcilik alanlarına yönlendirilerek, "genç istihdamının" artırılacağını sözlerine ekledi. - ANKARA