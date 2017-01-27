Teknolojik Modada Gelinen Son Nokta





Serge Rombi, Euronews:



"Merhaba Business Planet'e hoşgeldiniz. Berlin'de teknolojik modanın merkezlerinden birindeyiz. Lisa ile birlikte teknolojik modanın ne olduğunu ve burada tam olarak ne yapıldığını size anlatacağız."



Teknolojik moda



Moda, tasarım gibi kültürel ve yaratıcı endüstrilerde Avrupa Birliği'nde 3 milyon şirket ve 12 milyon kişi bulunuyor.



Moda ve teknolojinin birlikteliği yenilikçi ürünler ortaya çıkardı ve bu süreçte rekabeti arttırdı.



ElektroCouture Berlin'de moda teknolojisi temelli bir şirket. Teknolojik moda konusunda diğer şirketlere tavsiyelerde bulunuyor, onlara destek sağlıyor.



Bunun gibi organizasyonlar sayesinde küçük şirketler ve tasarımcılar yeni teknolojileri kullanarak yeni ürünleri piyasaya sürebiliyor.



Teknoloji ve sanat merkezli ürünler AB'nin "Starts Prize" yarışmasıyla ödüllendiriliyor.



Bu alandaki küçük ve orta büyüklükteki işletmeler AB'nin COSME programı kapmasında fonlardan yararlanabiliyor.



Yararlı linkler



Elektrocouture



Starts Prize



AB COSME Programı



Tekstil, moda



Lisa : "Herkes teknolojik modayı anlamak istiyor ancak onu bilen çok fazla kişi yok. İşin sırrı moda ve teknolojiyi gerçekten bir araya getirmek. Biz de adeta bunun çöpçatanlığını yapıyoruz."



Serge : "Şimdi bütün bunları keşfedelim."



Bu şirket moda ve teknolojinin buluşma noktalarından biri. Yeni ürünleri ve modelleri destekliyor.



Lina Wassong burada çalışan 7 tasarımcıdan biri. 26 yaşında. Almanya'da ve California'da mühendislik ve tasarım alanlarında okudu.



Teknolojik moda hakkında yazdığı iki kitabı var: "Farklı geçmiş deneyimi olan insanlarla burada birlikte çalışmak gerçekten harika. Örneğin elektrik mühendisi ya da moda tasarımcısı. İhtiyacım olduğunda onlardan yardım alıyorum."



Moda alanında kullanılan yeni teknolojilerin hemen hepsine burada ulaşmak mümkün. Lazer kesiciler, üç boyutlu yazıcılar onlar arasında.



Lina'nın tasarladığı bu elside de yakın zamanda Berlin'deki teknolojik moda fuarında sergilendi.



Bu elbise üç boyutlu yazıcıyla üretildi. Bu yöntemi seçtim, çünkü böylece normal araçlarla yapamayacağınız farklı modelleri elde edebiliyorsunuz."



Serge :



"Lisa buranın nasıl işlediğini az çok gördük. Teknolojik moda sektöründeki olağanüstü fırsatları bize anlatır mısın?"



Lisa : "Düşünün kalp krizi geçirdiniz. Kıyafetinin bunu biliyor ve aracınızı durdurup doktoru arıyor. Modanın yeni hayallere, ilhamlara ve teknolojiye ihtiyacı var."



Kültürel ve yaratıcı endüstriler Avrupa'da 12 milyon insana istihdam sağlıyor.



Buna ek olarak bu alanda geliştirilen projelerin Avrupa Birliği'nden kolaylıkla kaynak sağlama imkanı oluyor.



Önümüzdeki yıllarda bu alanda büyük yatırımların yapılması bekleniyor.



Serge : Son olarak şunu ifade etmek isterim. Teknolojik modanın iş modeli oldukça ilginç görünüyor.



Lisa : Evet şu anda konuştuğumuz gibi iki farklı endüstri bir araya geldi. Onlar buna hazır. Biz de onlara katıldık. Birlikte tamamen yeni olan ürünler elde ettik."



Serge : Teşekkürler Lisa. D



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Tags: Teknolojik gelinen Teknoloji Fuar nokta son Yeni teknolojiler Moda Berlin modada Gepost: 27 januari 2017