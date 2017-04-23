Microsoft Bulut Teknolojileri Teknolojiden Faydalanırken Risklerden Korunun



İş ve özel hayatımızı kolaylaştırmak için her geçen gün farklı teknolojiler kullanıyoruz.



Bu teknolojiler artık daha mobil ve kişiye özel bilgilerimizi bilmedeğimiz bir dünya ile paylaşmamızı gerektiriyor.



Özel hayatımızda bunu önemsemiyor olabiliriz ancak işimizle ilgili verilerimizin istenmeyen kişilerin eline geçmesi çok ciddi zararlara neden olabilir.



Teknolojiyi nasıl daha verimli kullanabileceğimizi ve risklerden nasıl korunabileceğimizi öğrenebileceğiniz bu etkinlikle Microsoft Bulut Teknolojisi ile ilgili olarak da detaylı bilgi alma fırsatını yakalayabileceksiniz.



Eğitmen: Önder Erünsal - Microsoft



Kayıt İçin: https: //teknoloji.eventbrite.com



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Ataşehir



Mekan : Workinton Kozyatağı



Mekan Adresi : İçerenköy, 34752



Başlangıç Saati : 24.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 24.04.2017 21: 00: 00



Kategori : Teknolojiden Faydalanırken Risklerden Korunun



Tür : Seminer



Ücretlimi? : Hayır