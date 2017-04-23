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Teknolojiden Faydalanırken Risklerden Korunun
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Teknolojiden Faydalanırken Risklerden Korunun

Microsoft Bulut Teknolojileri Teknolojiden Faydalanırken Risklerden Korununİş ve özel hayatımızı kolaylaştırmak için her geçen gün farklı teknolojiler kullanıyoruz.

Teknolojiden Faydalanırken Risklerden Korunun

Microsoft Bulut Teknolojileri Teknolojiden Faydalanırken Risklerden Korunun

İş ve özel hayatımızı kolaylaştırmak için her geçen gün farklı teknolojiler kullanıyoruz.

Bu teknolojiler artık daha mobil ve kişiye özel bilgilerimizi bilmedeğimiz bir dünya ile paylaşmamızı gerektiriyor.

Özel hayatımızda bunu önemsemiyor olabiliriz ancak işimizle ilgili verilerimizin istenmeyen kişilerin eline geçmesi çok ciddi zararlara neden olabilir.

Teknolojiyi nasıl daha verimli kullanabileceğimizi ve risklerden nasıl korunabileceğimizi öğrenebileceğiniz bu etkinlikle Microsoft Bulut Teknolojisi ile ilgili olarak da detaylı bilgi alma fırsatını yakalayabileceksiniz.

Eğitmen:  Önder Erünsal - Microsoft

Kayıt İçin: https: //teknoloji.eventbrite.com

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Ataşehir

Mekan : Workinton Kozyatağı

Mekan Adresi : İçerenköy, 34752

Başlangıç Saati : 24.04.2017 19: 00: 00

Bitiş Saati : 24.04.2017 21: 00: 00

Kategori : Teknolojiden Faydalanırken Risklerden Korunun

Tür : Seminer

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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