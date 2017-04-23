Teknolojiden Faydalanırken Risklerden Korunun
Microsoft Bulut Teknolojileri Teknolojiden Faydalanırken Risklerden Korununİş ve özel hayatımızı kolaylaştırmak için her geçen gün farklı teknolojiler kullanıyoruz.
Microsoft Bulut Teknolojileri Teknolojiden Faydalanırken Risklerden Korunun
İş ve özel hayatımızı kolaylaştırmak için her geçen gün farklı teknolojiler kullanıyoruz.
Bu teknolojiler artık daha mobil ve kişiye özel bilgilerimizi bilmedeğimiz bir dünya ile paylaşmamızı gerektiriyor.
Özel hayatımızda bunu önemsemiyor olabiliriz ancak işimizle ilgili verilerimizin istenmeyen kişilerin eline geçmesi çok ciddi zararlara neden olabilir.
Teknolojiyi nasıl daha verimli kullanabileceğimizi ve risklerden nasıl korunabileceğimizi öğrenebileceğiniz bu etkinlikle Microsoft Bulut Teknolojisi ile ilgili olarak da detaylı bilgi alma fırsatını yakalayabileceksiniz.
Eğitmen: Önder Erünsal - Microsoft
Kayıt İçin: https: //teknoloji.eventbrite.com
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Ataşehir
Mekan : Workinton Kozyatağı
Mekan Adresi : İçerenköy, 34752
Başlangıç Saati : 24.04.2017 19: 00: 00
Bitiş Saati : 24.04.2017 21: 00: 00
Kategori : Teknolojiden Faydalanırken Risklerden Korunun
Tür : Seminer
Ücretlimi? : Hayır
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