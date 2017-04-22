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Teknoloji "Perpa'da İş Yapmayı" Köklü Biçimde Değiştiriyor
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Teknoloji "Perpa'da İş Yapmayı" Köklü Biçimde Değiştiriyor

PERPA Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yümlü, gözlemlerine dayanarak "Teknoloji 40 yılda bu merkezde iş yapma tarzında köklü değişimler yarattı, değişim hızlanıyor, bizler tanıklarız" diyor.

Teknoloji

PERPA Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yümlü, gözlemlerine dayanarak "Teknoloji 40 yılda bu merkezde iş yapma tarzında köklü değişimler yarattı, değişim hızlanıyor, bizler tanıklarız" diyor.

Kaynak: Dunya.com

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