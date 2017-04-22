Teknoloji "Perpa'da İş Yapmayı" Köklü Biçimde Değiştiriyor
PERPA Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yümlü, gözlemlerine dayanarak "Teknoloji 40 yılda bu merkezde iş yapma tarzında köklü değişimler yarattı, değişim hızlanıyor, bizler tanıklarız" diyor.
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