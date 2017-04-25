Teknoloji Hazırlık Seviyesi
Değerli Teknopark İstanbul Firmaları,Tüm dünyada teknoloji ve Ar-Ge yönetiminde yaygın olarak kullanılan Teknoloji Hazırlık Seviyesi (Technology Readiness Level-TRL) konusunda 2 günlük bir eğitim düzenliyoruz.
Değerli Teknopark İstanbul Firmaları,
Tüm dünyada teknoloji ve Ar-Ge yönetiminde yaygın olarak kullanılan Teknoloji Hazırlık Seviyesi (Technology Readiness Level-TRL) konusunda 2 günlük bir eğitim düzenliyoruz.
Eğitim, Sn. Elif Baktır tarafından verilecektir.
THS ölçüm yöntemi, başta savunma sanayisine proje geliştirenler ve yürütenler olmak üzere tüm firmalarımız tarafından kullanılabilecek etkin bir araçtır. Eğitim sonunda katılımcılar aşağıdaki konularda yetkinlik ve örnek olay deneyimi kazanmış olacaktır.
-Teknoloji Hazırlık Seviyesinin Belirlenmesi
-Teknoloji Hazırlık Seviyesi Çalışmalarının Kuruluş Stratejik Çalışmalarıyla İlişkilendirilmesi
Eğitim sadece Teknopark İstanbul firmalarına açık olup, kontenjan sınırı mevcuttur, kayıt sırasına göre öncelik verilecektir.
Yer: Teknopark İstanbul Turgut Özal Salonu
Tarih: 26-27 Nisan 2017
Saat: 08.45-16.30
Saygılarımızla,
Teknoloji Transfer Ofisi
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Pendik
Mekan : Teknopark Kurtkoy
Başlangıç Saati : 26.04.2017 08: 30: 00
Bitiş Saati : 27.04.2017 16: 30: 00
Kategori : Teknoloji Hazırlık Seviyesi
Tür : Seminer
Ücretlimi? : Hayır