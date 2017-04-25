Değerli Teknopark İstanbul Firmaları,



Tüm dünyada teknoloji ve Ar-Ge yönetiminde yaygın olarak kullanılan Teknoloji Hazırlık Seviyesi (Technology Readiness Level-TRL) konusunda 2 günlük bir eğitim düzenliyoruz.



Eğitim, Sn. Elif Baktır tarafından verilecektir.







THS ölçüm yöntemi, başta savunma sanayisine proje geliştirenler ve yürütenler olmak üzere tüm firmalarımız tarafından kullanılabilecek etkin bir araçtır. Eğitim sonunda katılımcılar aşağıdaki konularda yetkinlik ve örnek olay deneyimi kazanmış olacaktır.



-Teknoloji Hazırlık Seviyesinin Belirlenmesi



-Teknoloji Hazırlık Seviyesi Çalışmalarının Kuruluş Stratejik Çalışmalarıyla İlişkilendirilmesi







Eğitim sadece Teknopark İstanbul firmalarına açık olup, kontenjan sınırı mevcuttur, kayıt sırasına göre öncelik verilecektir.











Yer: Teknopark İstanbul Turgut Özal Salonu



Tarih: 26-27 Nisan 2017



Saat: 08.45-16.30



Saygılarımızla,



Teknoloji Transfer Ofisi



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Pendik



Mekan : Teknopark Kurtkoy



Başlangıç Saati : 26.04.2017 08: 30: 00



Bitiş Saati : 27.04.2017 16: 30: 00



Kategori : Teknoloji Hazırlık Seviyesi



Tür : Seminer



Ücretlimi? : Hayır