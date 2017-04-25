Teknoloji Hazırlık Seviyesi

Değerli Teknopark İstanbul Firmaları,Tüm dünyada teknoloji ve Ar-Ge yönetiminde yaygın olarak kullanılan Teknoloji Hazırlık Seviyesi (Technology Readiness Level-TRL) konusunda 2 günlük bir eğitim düzenliyoruz.

Teknoloji Hazırlık Seviyesi

Değerli Teknopark İstanbul Firmaları,

Tüm dünyada teknoloji ve Ar-Ge yönetiminde yaygın olarak kullanılan Teknoloji Hazırlık Seviyesi (Technology Readiness Level-TRL) konusunda 2 günlük bir eğitim düzenliyoruz.

Eğitim, Sn. Elif Baktır tarafından verilecektir.

 

THS ölçüm yöntemi, başta savunma sanayisine proje geliştirenler ve yürütenler  olmak üzere tüm firmalarımız tarafından kullanılabilecek etkin bir araçtır. Eğitim sonunda katılımcılar aşağıdaki konularda yetkinlik ve örnek olay deneyimi kazanmış olacaktır.

-Teknoloji Hazırlık Seviyesinin Belirlenmesi

-Teknoloji Hazırlık Seviyesi Çalışmalarının Kuruluş Stratejik Çalışmalarıyla İlişkilendirilmesi

 

Eğitim sadece Teknopark İstanbul firmalarına açık olup, kontenjan sınırı mevcuttur, kayıt sırasına göre öncelik verilecektir.

 

 

Yer: Teknopark İstanbul Turgut Özal Salonu

Tarih: 26-27 Nisan 2017

Saat: 08.45-16.30

Saygılarımızla,

Teknoloji Transfer Ofisi

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Pendik

Mekan : Teknopark Kurtkoy

Başlangıç Saati : 26.04.2017 08: 30: 00

Bitiş Saati : 27.04.2017 16: 30: 00

Kategori : Teknoloji Hazırlık Seviyesi

Tür : Seminer

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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