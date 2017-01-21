Etkinlik Adi: Teknoloji Günü (Güvenlik, Dijitalleşme ve Veri Yedekleme)
Katılımci Niteliği:
Hedef Kitlemiz'den Gibidir:
Bilgi Teknolojileri Alanında Kariyer Planlaması Yapmak İsteyen Herkes
Amatör Yazılımcılar
Bilgisayar Programcılığı Üzerine Eğitim Alan Meslek Lisesi ve Üniversite Öğrencileri
Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Yazılım, Mekatronik, Endüstri, Matematik Mühendisliği Gibi Programlama Eğitimine Yatkın Mühendislik Bölümü Öğrencileri
Katılımcıları Olması Gereken Nitelikler
Matematiksel Düşünce Becerisi,
Zamanın Büyük Bir Kısmını Bilgisayar Başında Geçirmesi
Orta Seviye İngilizce Bilgisi
İnternetten Kaynak Araştırması Yapabilme Becerisi
Düzenlenme Tarihi: 22 Ocak 2017, Pazar
Düzenlenme Saati: 11: 00-16: 00 Arası
Etkinlik Konusu:
Mücahid Akçay: Neden Yedeklemeye İhtiyaç Duyarız Yedeklemede Nelere Dikkat Etmeliyiz Ve?
Safa Sarıca: Sosyal Medya Güvenliği Bizi Neler Tehdit Ediyor Ve?
Kerim Cantürk: Bilgisayarımı Nasıl Korurum?
Mehmet Parlakyiğit: Notlarımızı Nasıl Dijitalleştiririz?
Bu Eğitim ile Katılımcılara Bilgisayarlarını Nasıl Koruyabileceklerini, İnternetten Gelebilecek Tehditleri, Verdiği Nassl Yedekleyebileceklerini ve Nasıl Dijitalleştirebilecekleri Hakkında Bilgi Alabileceklerdir.
Teknoloji Günü (Güvenlik,dijitalleşme ve Veri Yedekleme)
Etkinlik Adi: Teknoloji Günü (Güvenlik, Dijitalleşme ve Veri Yedekleme)Katılımci Niteliği: Hedef Kitlemiz'den Gibidir: Bilgi Teknolojileri Alanında Kariyer Planlaması Yapmak İsteyen HerkesAmatör YazılımcılarBilgisayar Programcılığı Üzerine Eğitim Alan Meslek Lisesi ve...
Etkinlik Adi: Teknoloji Günü (Güvenlik, Dijitalleşme ve Veri Yedekleme)