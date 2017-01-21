Etkinlik Adi: Teknoloji Günü (Güvenlik, Dijitalleşme ve Veri Yedekleme)



Katılımci Niteliği:



Hedef Kitlemiz'den Gibidir:



Bilgi Teknolojileri Alanında Kariyer Planlaması Yapmak İsteyen Herkes



Amatör Yazılımcılar



Bilgisayar Programcılığı Üzerine Eğitim Alan Meslek Lisesi ve Üniversite Öğrencileri



Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Yazılım, Mekatronik, Endüstri, Matematik Mühendisliği Gibi Programlama Eğitimine Yatkın Mühendislik Bölümü Öğrencileri



Katılımcıları Olması Gereken Nitelikler



Matematiksel Düşünce Becerisi,



Zamanın Büyük Bir Kısmını Bilgisayar Başında Geçirmesi



Orta Seviye İngilizce Bilgisi



İnternetten Kaynak Araştırması Yapabilme Becerisi



Düzenlenme Tarihi: 22 Ocak 2017, Pazar



Düzenlenme Saati: 11: 00-16: 00 Arası



Etkinlik Konusu:



Mücahid Akçay: Neden Yedeklemeye İhtiyaç Duyarız Yedeklemede Nelere Dikkat Etmeliyiz Ve?



Safa Sarıca: Sosyal Medya Güvenliği Bizi Neler Tehdit Ediyor Ve?



Kerim Cantürk: Bilgisayarımı Nasıl Korurum?



Mehmet Parlakyiğit: Notlarımızı Nasıl Dijitalleştiririz?



Bu Eğitim ile Katılımcılara Bilgisayarlarını Nasıl Koruyabileceklerini, İnternetten Gelebilecek Tehditleri, Verdiği Nassl Yedekleyebileceklerini ve Nasıl Dijitalleştirebilecekleri Hakkında Bilgi Alabileceklerdir.