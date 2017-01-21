Teknoloji Günü (Güvenlik,dijitalleşme ve Veri Yedekleme)

Etkinlik Adi: Teknoloji Günü (Güvenlik, Dijitalleşme ve Veri Yedekleme)Katılımci Niteliği: Hedef Kitlemiz'den Gibidir: Bilgi Teknolojileri Alanında Kariyer Planlaması Yapmak İsteyen HerkesAmatör YazılımcılarBilgisayar Programcılığı Üzerine Eğitim Alan Meslek Lisesi ve...

Teknoloji Günü (Güvenlik,dijitalleşme ve Veri Yedekleme)

Etkinlik Adi: Teknoloji Günü (Güvenlik, Dijitalleşme ve Veri Yedekleme)

Katılımci Niteliği:

Hedef Kitlemiz'den Gibidir:

Bilgi Teknolojileri Alanında Kariyer Planlaması Yapmak İsteyen Herkes

Amatör Yazılımcılar

Bilgisayar Programcılığı Üzerine Eğitim Alan Meslek Lisesi ve Üniversite Öğrencileri

Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Yazılım, Mekatronik, Endüstri, Matematik Mühendisliği Gibi Programlama Eğitimine Yatkın Mühendislik Bölümü Öğrencileri

Katılımcıları Olması Gereken Nitelikler

Matematiksel Düşünce Becerisi,

Zamanın Büyük Bir Kısmını Bilgisayar Başında Geçirmesi

Orta Seviye İngilizce Bilgisi

İnternetten Kaynak Araştırması Yapabilme Becerisi

Düzenlenme Tarihi:    22 Ocak 2017, Pazar

Düzenlenme Saati:   11: 00-16: 00 Arası

Etkinlik Konusu:

Mücahid Akçay:   Neden Yedeklemeye İhtiyaç Duyarız Yedeklemede Nelere Dikkat Etmeliyiz Ve?

Safa Sarıca:   Sosyal Medya Güvenliği Bizi Neler Tehdit Ediyor Ve?

Kerim Cantürk:   Bilgisayarımı Nasıl Korurum?

Mehmet Parlakyiğit:   Notlarımızı Nasıl Dijitalleştiririz?

Bu Eğitim ile Katılımcılara Bilgisayarlarını Nasıl Koruyabileceklerini, İnternetten Gelebilecek Tehditleri, Verdiği Nassl Yedekleyebileceklerini ve Nasıl Dijitalleştirebilecekleri Hakkında Bilgi Alabileceklerdir.

Kaynak: Etkinlik.io


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