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Teknoloji Girişimlerinde Yatırım Artıyor
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Teknoloji Girişimlerinde Yatırım Artıyor

Firmaların teknoloji girişimlerine yatırım yapılmaya başladığını belirten 500 İstanbul Yönetici Ortağı Rina Onur Şirinoğlu,Türkiye merkezli birçok holdingin de bu faaliyetlere hız verdiğini ifade etti.

Teknoloji Girişimlerinde Yatırım Artıyor

Firmaların teknoloji girişimlerine yatırım yapılmaya başladığını belirten 500 İstanbul Yönetici Ortağı Rina Onur Şirinoğlu,Türkiye merkezli birçok holdingin de bu faaliyetlere hız verdiğini ifade etti.

Kaynak: Dunya.com

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