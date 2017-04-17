Teknoloji Girişimlerinde Yatırım Artıyor
Firmaların teknoloji girişimlerine yatırım yapılmaya başladığını belirten 500 İstanbul Yönetici Ortağı Rina Onur Şirinoğlu,Türkiye merkezli birçok holdingin de bu faaliyetlere hız verdiğini ifade etti.
Firmaların teknoloji girişimlerine yatırım yapılmaya başladığını belirten 500 İstanbul Yönetici Ortağı Rina Onur Şirinoğlu,Türkiye merkezli birçok holdingin de bu faaliyetlere hız verdiğini ifade etti.
Kaynak: Dunya.com
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