Teknoloji Düşkünlerinin Merakla Beklediği Teknoloji Fuarı CES Kapılarını Açtı

Her yıl ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen dünyanın en büyük elektronik fuarlarından biri olan CES yani Tüketici Elektroniği Fuarı'nın bu sene 50'ncisi düzenlendi. Fuar, teknolojik gelişmelerini tanıtmak isteyen 3 bin 800 den fazla marka 150 ülkeden gelen 165 bin katılımcıyı ağırladı.

CES 17 EN İYİ TEKNOLOJİ ORGANİZASYONU OLDU

"CES"in bu kadar önemli olmasının sebebi tamamen gelecek odaklı olması. Yani birkaç sene içinde hayatımıza, evimize, cebimize girecek teknolojilerin çoğu ilk olarak bu fuar ile görücüye çıkıyor. CES17 ise teknolojinin kazandığı ivme sayesinde bu güne kadar yapılan en önemli CES organizasyonu oldu. "İncehesap.com olarak biz de bu fuarı yakından izliyoruz ve geleceğe yönelik vizyonumuzu belirliyoruz." diyen İş Geliştirme Müdürü Nurettin Erzen CES17 fuarından televizyonlar ile ilgili gözlemlerini aktardı.

"11 METRE GENİŞLİĞİNDE"

İşte Erzen'in televizyon fuarı ile ilgili yorumları:

Biliyorsunuz HD, UHD derken 4K daha hayatımıza yeni dahil olmuştu ki, Sony CES17'de bütün düşünceleri alt üst ederek 8K konsept televizyonunu tanıttı. Bu devasa LED ekran yüzlerce LED döşemenin bir araya gelmesinden oluşuyor. Her bir döşeme, 17, 875 inç boyutunda ve bütün döşemeler birbirine dikilmiş durumda. Ekran, yaklaşık olarak 11 metre genişliğe ve 2,7 metre yüksekliğe sahip. Çözünürlüğü ise 8K x 2K.

"SONY BANA ULAŞMAYI KISA SÜREDE BAŞARACAK"

Sony, ekranda kullanılan döşemelerin, alışılmışın dışında ve bir sinema salonundaki projektörün sunduğunun ötesinde bir renk şiddeti sunduğunu iddia ediyor. Bir Sony temsilcisi, konu ile ilgili olarak Gizmodo'ya yaptığı açıklamada "Hızlıca Rec. 2020'ye yaklaşıyoruz." dedi. Rec. 2020, şimdiye kadar sadece teoride mümkün olan bir renk şiddeti tanımlamasıdır. Ancak sanıyorum ki, Sony buna ulaşmayı kısa süre içinde başaracak.

MADENİ PARADAN İNCE

Ancak CES17'de televizyon konusunda en az Sony kadar şaşırtan bir diğer televizyon ise LG Signature W OLED TV. Bu televizyonu LG "Dünyadaki en hafif, en ince, en güzel TV" olarak tanımlamış. Ancak ben tanımlayacak olursam duvardaki en canlı renklere sahip resim olarak tanımlardım. Signature W OLED TV'yi duvara astığınız bir resimden ayırt etmek mümkün değil çünkü kalınlığı tam olarak 2.57mm. Yani üst üste konulmuş iki adet 1 kuruş ile neredeyse aynı kalınlıkta. 65 ve 77 inch boyutunda üretilen televizyonun görüntü kalitesini ise canlı görmeden anlamak mümkün değil.