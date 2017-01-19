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Teknoloji Devinin 'Başı' Dette

Samsung Başkanı Lee, rüşvet nedeniyle tutuklanmayacak, ancak savcı davayı kapatmadı.

Teknoloji Devinin 'Başı' Dette

Samsung Başkanı Lee, rüşvet nedeniyle tutuklanmayacak, ancak savcı davayı kapatmadı.

Kaynak: Dunya.com

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Samsung, Rüşvet, Dava