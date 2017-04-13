Teknoloji Devi Zeıss Türkiye'deki Yatırımını Açtı

Teknoloji devi ZEISS Türkiye'deki yatırımını açtı

ZEISS Türkiye Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Selda Yeşil:

"ZEISS Global'ın 2015-2016 mali yılı cirosu yaklaşık olarak 4.9 milyar Euro'dur"



BURSA - Optik ve optoelektronik alanlarında faaliyet gösteren uluslararası Alman teknoloji devi ZEISS Endüstriyel Metroloji, Türkiye'deki yatırımını Bursa'da açtı. Distribütör üzerinden yürüyen faaliyetlerinin başarılı olmasına rağmen müşterilere daha yakın olmak istediklerini belirten ZEISS Türkiye Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Selda Yeşil, "Müşterilerin gerçek ihtiyaçlarını görüp, ihtiyaçlara göre çözüm üretmek için ZEISS Türkiye'ye gelme kararı aldı" dedi.

Carl Zeiss tarafından 1846 yılında Almanya'nın Jena kentinde temelleri atılmış olan ZEISS, günümüzde tıbbi teknoloji, mikroskopi ve endüstriyel metroloji sektörlerinde; 25 bin çalışanı, 40'dan fazla ülkede bulunan 30'u aşkın üretim tesisi ve 25 ar-ge merkezi ile hizmet veriyor. Merkez ofisi Almanya'nın Oberkocken kentinde bulunan ZEISS firması, 2015-16 mali yılında 4.9 milyar Euro ciro elde etti. Türkiye'deki faaliyetlerini ise 2008 yılına kadar distribütörler aracılığı ile sürdüren firma, bu tarihten sonra yerel kurumsallaşma sürecini tamamlayarak, ZEISS Türkiye olarak hizmet vermeye başladı. Müşterilerine daha yakın olmayı isteyen dev firma, Türkiye'deki yatırımını da bugün Bursa'da açtı.

Kaymakam Kılıç ve Başkan Bozbey de katıldı

Organize Sanayi Bölgesinde kurulan ZEISS'in açılış töreninde Nilüfer Kaymakamı Mustafa Kılıç ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de yer aldı. Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesimi yapılırken, Kaymakam Kılıç ve Belediye Başkanı Bozbey, otomotiv, havacılık, kalıp üretimi, dökümhaneler gibi birçok sektörün özel ihtiyaçlarına yönelik 3D optik ve lazerle tarama çözümlerinin de yer aldığı ZEISS'in Bursa merkezini gezerek bilgiler aldı.

Yeşil: "İhtiyaçlara göre çözüm üretmek için ZEISS Türkiye'ye gelme kararı aldı"

ZEISS Global'ın 2015-2016 mali yılı cirosunun yaklaşık olarak 4.9 milyar Euro olduğunu belirten, ZEISS Türkiye Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Selda Yeşil, "ZEISS, endüstriyel metroloji bölümü olarak 2008 yılından itibaren Türkiye'deki faaliyetlerine başladı. 2014 yılında ise medikal ve mikroskobi sektörünün distribütör faaliyetini sonlandırıp, direk olarak Türkiye'de faaliyet göstermeye başladı. Distribütör üzerinden yürüyen faaliyetlerimiz de başarılıydı ama müşterilere daha yakın olup, müşterilerin gerçek ihtiyaçlarını görüp, ihtiyaçlara göre çözüm üretmek için ZEISS Türkiye'ye gelme kararı aldı. Bursa, mevki olarak müşterilerimize çok yakın ve buradaki sanayi bölgesinde de müşterilere katma değer sunabileceğimizi düşünüyoruz. Bursa'daki yerimiz teknoloji ve eğitim merkezi olarak geçiyor. Müşterilere yönelik hem eğitimlerimizin yanı sıra, müşterilerin isteklerine göre de eğitimler tasarlanabilecek. Ayrıca, makineleri alamayan ve kullanmak isteyen müşterilerimiz burada ölçümlerini yaptırabilecekler. Bu sayede ZEISS ile tanışarak, kalitesini görmüş olacaklar" dedi.

Alpaslan: "Globalde 25 bin kişiye istihdam sağlıyoruz"

ZEISS Türkiye Endüstriyel Metroloji Direktörü Koray Alpaslan ise ZEISS'in 19'uncu yüzyılda kurulan bir firma olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Endüstriyel metroloji alanı ise 40 sene önce 1970'li yılların sonunda kuruldu. 10 ülkede üretim tesisimiz var. Metroloji kısmında 3 bin 500, globalde ise 25 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. ZEISS Teknoloji ve Eğitim Merkezi'nde müşteriler metroloji ile ilgili eğitimler alacak. Eğitimleri tamamlayan profesyoneller, uygulama alanına geçerek bizzat makine başında çalışma imkanı bulacak. Son olarak, küçük ve orta ölçekli sanayii firmalarına, kendi parçalarının ölçümlerin gerçekleştirme hizmeti de sunulacak. Bursa'yı tercih etmemizin başlıca sebebi, özellikle otomotiv endüstrisinin kalbi olması ve konum olarak Marmara Bölgesi'ne kolay ulaşımın sağlanmasıdır. Ayrıca Bursa'da da global olarak da çalıştığımız bir çok müşterimiz bulunmaktadır."

Öte yandan tamamen ZEISS global standartlarına uygun olarak inşa edilen merkez, metroloji alanında sağlayacağı eğitim, projelendirme ve ölçüm hizmetleri ile üretimde kalite ve katma değere önem veren tüm sektörlere yönelik hizmet sunacak.