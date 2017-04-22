İzmir'de ilk kez düzenlenecek 23 Nisan Tekno Karnaval, 23 Nisan'da İzmir Arena'yı tam bir karnaval yerine çevirecek.



5-15 yaş grubu çocuklarla aileleri, unutamayacakları bir gün geçirecek. Sabah saat 10: 00'da kapılarını açacak olan İzmir Arena tarihi günlerinden birini yaşarken, etkinliğe katılanlar doyasıya eğlenecek. Gün boyu çeşitli etkinliklerle sürecek 23 Nisan Tekno Karnaval, akşam saat 22: 00'da sona erecek. Gün boyunca Lego Robotik etkinliği, Tekno Karnaval'daki yerini alacak. Ayrıca 3 boyutlu sanal gerçeklik gözlüğü ile çocuklar heyecan dolu anlar yaşayacak. Quatro Bungee Trambolin, Survivor Parkuru, oyun alanları ve renkli animasyonlarla 23 Nisan, bambaşka bir coşkuyla kutlanacak. Etkinliğin en büyük sürprizi ise Enes Batur olacak. Üç buçuk milyon takipçisi ile Youtube'da fenomen olan Enes Batur, Tekno Karnaval'da hayranlarıyla buluşacak. Aktiviteler ücretsizdir.



5 Yaş ve altındaki yaş grubu ücretsizdir.



Ebeveyn ve 5 yaş üstü çocuklar bilete tabidir.



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Bayrakli



Mekan : İzmir Arena



Mekan Adresi : 1449 Sokak, Bayraklı, İzmir, Türkiye



Başlangıç Saati : 23.04.2017 10: 00: 00



Bitiş Saati : 23.04.2017 12: 00: 00



Kategori : Tekno Karnaval



Tür : Fuar



Ücretlimi? : Hayır