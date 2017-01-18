Teknisyen, PKK Propagandası Yapmak Suçundan Tutuklandı

SAMSUN'da trafo teknisyeni 39 yaşındaki Fatih D., terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı ve Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddialarıyla tutuklandı.



Olay iki gün önce Samsun'da meydana geldi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışmada iddiaya göre Türkiye Elektrik İletişim A.Ş.'de trafo teknisyeni olarak çalışan Fatih D., terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı ve Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddialarıyla gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlanarak bugün adliyeye sevk edilen Fatih D. savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



- Samsun