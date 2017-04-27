Teknik Tekstildeki İnovatif Projeler Bursa'da Görücüye Çıktı

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesi bugün yapılacak ödül töreniyle sona erecek. Zirve'ye 215 proje başvurusu yapıldı.
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