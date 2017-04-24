Teknik Tekstil Araştırma Merkezi İşe 10 Proje ile Başladı

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, Teknik Tekstil Araştırma Merkezi önümüzdeki ay tamamen hizmete açmış olacak. Koruyucu tekstil ve medikal tekstile yoğunlaşacak olan merkezde şimdiden 10 projenin çalışmaları yürütülüyor.