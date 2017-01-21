Teknik Resim Kursu

Teknik resimin önemi Geometrik şekillerin çizim metotları İzdüşüm kavramı ve yöntemiGörünüş çıkartma esasları Kesit alma yöntem, teknik ve esasları Ölçek ve ölçülendirme Alan ve hacim hesaplamaları Perspektif kavram, yöntem ve çeşitleri Teknik Resim Kursu - KONULAR: A)Teknik Resim Kursu -...

Teknik Resim Kursu

Teknik resimin önemi 

Geometrik şekillerin çizim metotları 

İzdüşüm kavramı ve yöntemi

Görünüş çıkartma esasları 

Kesit alma yöntem, teknik ve esasları 

Ölçek ve ölçülendirme 

Alan ve hacim hesaplamaları 

Perspektif kavram, yöntem ve çeşitleri 

Teknik Resim Kursu - KONULAR:

A)Teknik Resim Kursu - TEMEL BİLGİLER

Teknik Resmin Endüstrideki Yeri, Önemi 

Çizim Araç ve Gereçleri 

Yazı ve Rakamlar

Çizgi ve Çeşitleri 

B)Teknik Resim Kursu - TEMEL GEOMETRİK ÇİZİMLER

Doğrular, Daireler ve Düzlemler

Açılarla ilgili Geometrik Çizimler

Çokgenlerin Çizimi

Çember ve Teğet Doğrularla ilgili Çizimler

Oval Çizimleri 

Elips Çizimleri 

Helis Çizimleri

Birim çember (Trigonometrik bağıntılar.)

Alan ve hacim hesaplamaları

C)Teknik Resim Kursu - İZDÜŞÜM

İzdüşüm Kavramının Tanımı ve Sınıflandırılması

İzdüşüm Düzlemlerinin Tanımı ve Çeşitleri 

D)Teknik Resim Kursu - GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA

Görünüş Çeşitleri 

Görünüş Çıkarmanın Kuralları 

Tek (Bir) Görünüşle ifade Edilen 

İki Görünüşle ifade Edilen Parçalar

Üç Görünüşle ifade Edilen Parçalar

Ortak Görünüşlü Parçalar

Perspektif Resimler ve Model Parçalar

Eksik Verilmiş Görünüşler 

Yardımcı Görünüşlere ihtiyaç Duyulan Parçalar

Özel Görünüşler

E)Teknik Resim Kursu - KESiT GÖRÜNÜŞLERİ

Kesit Alma Kavramının Tanımı 

Kesit Görünüş Çeşitleri 

Kesit Alma Kuralları

Taramalar

F)Teknik Resim Kursu - ÖLÇEK VE ÖLÇÜLENDiRME:

Ölçekler

Ölçek Çeşitleri 

Ölçeklerle ilgili Genel Kurallar 

Ölçülendirmenin Gereği ve Önemi 

Ölçülendirme Kuralları 

Ölçülerin Yazılması:  

Ölçü Çizgisi 

Ölçü Bağlama Çizgisi

Ölçü okları

G)Teknik Resim Kursu - PERSPEKTİF:

Perspektifin Tanımı 

Perspektifte Kavramlar 

Üç boyut 

İz Düşüm

Bakış Noktası

Bakış Uzaklığı 

Bakış Yüksekliği

Resim Düzlemi 

Ufuk Çizgisi

Kaçma Noktası 

Esas Nokta 

Perspektif Çeşitleri

Paralel Perspektif 

Konik Perspektif 

Dairenin Perspektifini Çizme

Yatay ve Düşey Yüzeylerin Bölünmesi

Tek kaçış noktalı perspektifte alan bölünmesi 

İki Kaçış Noktalı Perspektifle Alan Bölünmesi 

Hava (Renk) Perspektifi 

Tanımı 

Yöntemi

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads