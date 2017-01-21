Teknik resimin önemi



Geometrik şekillerin çizim metotları



İzdüşüm kavramı ve yöntemi



Görünüş çıkartma esasları



Kesit alma yöntem, teknik ve esasları



Ölçek ve ölçülendirme



Alan ve hacim hesaplamaları



Perspektif kavram, yöntem ve çeşitleri



Teknik Resim Kursu - KONULAR:



A)Teknik Resim Kursu - TEMEL BİLGİLER



Teknik Resmin Endüstrideki Yeri, Önemi



Çizim Araç ve Gereçleri



Yazı ve Rakamlar



Çizgi ve Çeşitleri



B)Teknik Resim Kursu - TEMEL GEOMETRİK ÇİZİMLER



Doğrular, Daireler ve Düzlemler



Açılarla ilgili Geometrik Çizimler



Çokgenlerin Çizimi



Çember ve Teğet Doğrularla ilgili Çizimler



Oval Çizimleri



Elips Çizimleri



Helis Çizimleri



Birim çember (Trigonometrik bağıntılar.)



Alan ve hacim hesaplamaları



C)Teknik Resim Kursu - İZDÜŞÜM



İzdüşüm Kavramının Tanımı ve Sınıflandırılması



İzdüşüm Düzlemlerinin Tanımı ve Çeşitleri



D)Teknik Resim Kursu - GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA



Görünüş Çeşitleri



Görünüş Çıkarmanın Kuralları



Tek (Bir) Görünüşle ifade Edilen



İki Görünüşle ifade Edilen Parçalar



Üç Görünüşle ifade Edilen Parçalar



Ortak Görünüşlü Parçalar



Perspektif Resimler ve Model Parçalar



Eksik Verilmiş Görünüşler



Yardımcı Görünüşlere ihtiyaç Duyulan Parçalar



Özel Görünüşler



E)Teknik Resim Kursu - KESiT GÖRÜNÜŞLERİ



Kesit Alma Kavramının Tanımı



Kesit Görünüş Çeşitleri



Kesit Alma Kuralları



Taramalar



F)Teknik Resim Kursu - ÖLÇEK VE ÖLÇÜLENDiRME:



Ölçekler



Ölçek Çeşitleri



Ölçeklerle ilgili Genel Kurallar



Ölçülendirmenin Gereği ve Önemi



Ölçülendirme Kuralları



Ölçülerin Yazılması:



Ölçü Çizgisi



Ölçü Bağlama Çizgisi



Ölçü okları



G)Teknik Resim Kursu - PERSPEKTİF:



Perspektifin Tanımı



Perspektifte Kavramlar



Üç boyut



İz Düşüm



Bakış Noktası



Bakış Uzaklığı



Bakış Yüksekliği



Resim Düzlemi



Ufuk Çizgisi



Kaçma Noktası



Esas Nokta



Perspektif Çeşitleri



Paralel Perspektif



Konik Perspektif



Dairenin Perspektifini Çizme



Yatay ve Düşey Yüzeylerin Bölünmesi



Tek kaçış noktalı perspektifte alan bölünmesi



İki Kaçış Noktalı Perspektifle Alan Bölünmesi



Hava (Renk) Perspektifi



Tanımı



Yöntemi