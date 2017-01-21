Teknik resimin önemi
Geometrik şekillerin çizim metotları
İzdüşüm kavramı ve yöntemi
Görünüş çıkartma esasları
Kesit alma yöntem, teknik ve esasları
Ölçek ve ölçülendirme
Alan ve hacim hesaplamaları
Perspektif kavram, yöntem ve çeşitleri
Teknik Resim Kursu - KONULAR:
A)Teknik Resim Kursu - TEMEL BİLGİLER
Teknik Resmin Endüstrideki Yeri, Önemi
Çizim Araç ve Gereçleri
Yazı ve Rakamlar
Çizgi ve Çeşitleri
B)Teknik Resim Kursu - TEMEL GEOMETRİK ÇİZİMLER
Doğrular, Daireler ve Düzlemler
Açılarla ilgili Geometrik Çizimler
Çokgenlerin Çizimi
Çember ve Teğet Doğrularla ilgili Çizimler
Oval Çizimleri
Elips Çizimleri
Helis Çizimleri
Birim çember (Trigonometrik bağıntılar.)
Alan ve hacim hesaplamaları
C)Teknik Resim Kursu - İZDÜŞÜM
İzdüşüm Kavramının Tanımı ve Sınıflandırılması
İzdüşüm Düzlemlerinin Tanımı ve Çeşitleri
D)Teknik Resim Kursu - GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA
Görünüş Çeşitleri
Görünüş Çıkarmanın Kuralları
Tek (Bir) Görünüşle ifade Edilen
İki Görünüşle ifade Edilen Parçalar
Üç Görünüşle ifade Edilen Parçalar
Ortak Görünüşlü Parçalar
Perspektif Resimler ve Model Parçalar
Eksik Verilmiş Görünüşler
Yardımcı Görünüşlere ihtiyaç Duyulan Parçalar
Özel Görünüşler
E)Teknik Resim Kursu - KESiT GÖRÜNÜŞLERİ
Kesit Alma Kavramının Tanımı
Kesit Görünüş Çeşitleri
Kesit Alma Kuralları
Taramalar
F)Teknik Resim Kursu - ÖLÇEK VE ÖLÇÜLENDiRME:
Ölçekler
Ölçek Çeşitleri
Ölçeklerle ilgili Genel Kurallar
Ölçülendirmenin Gereği ve Önemi
Ölçülendirme Kuralları
Ölçülerin Yazılması:
Ölçü Çizgisi
Ölçü Bağlama Çizgisi
Ölçü okları
G)Teknik Resim Kursu - PERSPEKTİF:
Perspektifin Tanımı
Perspektifte Kavramlar
Üç boyut
İz Düşüm
Bakış Noktası
Bakış Uzaklığı
Bakış Yüksekliği
Resim Düzlemi
Ufuk Çizgisi
Kaçma Noktası
Esas Nokta
Perspektif Çeşitleri
Paralel Perspektif
Konik Perspektif
Dairenin Perspektifini Çizme
Yatay ve Düşey Yüzeylerin Bölünmesi
Tek kaçış noktalı perspektifte alan bölünmesi
İki Kaçış Noktalı Perspektifle Alan Bölünmesi
Hava (Renk) Perspektifi
Tanımı
Yöntemi
Teknik Resim Kursu
Teknik resimin önemi Geometrik şekillerin çizim metotları İzdüşüm kavramı ve yöntemiGörünüş çıkartma esasları Kesit alma yöntem, teknik ve esasları Ölçek ve ölçülendirme Alan ve hacim hesaplamaları Perspektif kavram, yöntem ve çeşitleri Teknik Resim Kursu - KONULAR: A)Teknik Resim Kursu -...
Teknik resimin önemi