Teknik Direktörüm İyi Öpüşür"

Ribery, Dortmund maçının 74. dakikasında Ancelotti tarafından oyundan alınmıştı. Tecrübeli futbolcu, kararın ardından sinirlenmişti. Ancelotti de sinirlenen futbolcusunun yanına gidip yanağından öpmüştü. Maç sırasında yaşanan bu komik görüntülerin ardından Ribery, mikrofonlar karşısına geçti.



34 yaşındaki futbolcu, "Ancelotti ile çok iyi bir ilişkimiz var, ikimizde birbirimize güveniyoruz. Öpücük çok güzeldi, çok doğaldı. Çok duygulu bir öpücüktü. O, iyi bir öpücü." açıklamasında bulundu.



ROBBEN: "KISKANDIM"



Ancelotti de oyuncusunu öven açıklamalarda bulunurken, "Hiç 34 yaşındaymış gibi oynamıyor." derken, takımın diğer bir tecrübeli futbolcusu Robben, "Öpücük için biraz kıskandım. Belki beni de o şekilde öper." dedi.



(Sporx)