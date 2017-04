Teknik Direktör Levent Şahin'den Veda Mesajı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 3-1 yenildikleri Çaykur Rizespor maçının ardından Adanaspor'daki görevinden istifa eden teknik direktör Levent Şahin, "Görevler ve makamlar geçicidir. Adanaspor'un geleceğine bu ortamda daha fazla faydalı olamayacağımızı düşündüğümüzden dolayı ekibimle görevimizi bırakmış bulunmaktayız." dedi.



Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl 22 Aralık'ta Adanaspor'da teknik direktörlük görevine getirildiğini anımsattı.



Memleketi Adana'nın futboluna hizmet etmek fikriyle hareket ettiğini anlatan Şahin, görev süresince takımın 15 karşılaşmada 9 puan aldığını kaydetti. Şahin, "Zor bir görev olduğunu, son dönemlere yaklaştıkça daha da zorlaşacağının bilinciyle süreci yönetmeye gayret ettik. Beraberinde bunun için ekibimle yoğun mesai harcadık. Futbolun, bütçenin, oyuncularımın yaklaşımlarının, yöneticilerin tutum ve davranışlarının farkında olarak her şeyiyle ve her anlamda takım olabilme hedefinde emek sarf ettik." diye konuştu.



Levent Şahin, Adanaspor'un sıralamada 20 puanla 18. sırada yer aldığını aktararak, şunları kaydetti:



"Bu süreçte desteklerini hep yanımda hissettiğim, sevgileri ve güler yüzleri ile bana enerji veren tüm Adana halkına, Adanalı futbolseverlere ve taraftarlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu dönemde en büyük itici gücümüz kuşkusuz onlardı. Görevler ve makamlar geçicidir. Adanaspor'un geleceğine bu ortamda daha fazla faydalı olamayacağımızı düşündüğümüzden dolayı ekibimle görevimizi bırakmış bulunmaktayız." diye konuştu.



Görev yaptığı sürede kendisine izin vererek yolunu açtığını vurguladığı Fatih Terim'e teşekkür eden Şahin, "Türkiye Futbol Federasyonunun değerli başkan ve yöneticileri başta olmak üzere Adanaspor Kulübünün başkan ve yöneticilerine, bizi her zaman koşulsuz destekleyen taraftara, değerli basın mensuplarına, kulüp çalışanlarına ve en önemlisi emeğini ve terini eksik etmeyen, benim için ayrı bir anlam taşıyan tüm oyuncularıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.