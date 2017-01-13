Tekmeyle Camı Kırmaya Çalıştı, Güvenlik Kamerasına Yakalandı

Erzurum'da tekmeyle iş yerinin camını kırıp hırsızlık teşebbüsünde bulunan şahıs güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay önceki gün Erzurum'un Yakutiye ilçesi Sanayi semtinde gece saatlerinde meydana geldi. Çetin Yağcı'ya ait iş yerine saat 03.20 sıralarında girmeye çalışan hırsızlık şüphelisi camı tekmeleyerek kırmaya çalıştı. Birkaç kez tekme atıp camı kırmayı başaramayan yüzü maskeli, elleri eldivenli hırsızlık şüphelisi, teşebbüsünden sonuç alamayınca olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı.



Sabah iş yerine gelen ve camın çatladığını gören Çetin Yağcı, güvenlik kamerasını izledi. Kamera görüntülerinde şahsın camı tekmeleyerek kırmaya çalıştığını gören Yağcı, durumu polise bildirdi.



Polis görüntülerin kaydını alarak şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



Hırsızlık olaylarından dert yakındı



Öte yandan Sanayi semtinde hırsızlık olaylarının çok olduğunu ve bu yüzden defalarca iş yerinin kırılan camını değiştirmek zorunda kaldığını belirten Çetin Yağcı, "Emniyetten bu hırsızların yakalanmasını istiyoruz. Benim iş yerime 3-4 kez aynı şüpheli şahısların girmeye çalıştıkları güvelik kamerasına yansıdı. Alt, üstü komşu iş yerleri de soyuldu. Bunların aynı grup hırsızlık çetesi olduğunu tahmin ediyoruz" dedi. - ERZURUM