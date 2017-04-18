Tekmeci Magandanın aklı yerinde çıktı

Çakıroğlu'nun akıl sağlığının tespit edilebilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'ndan istenen rapor mahkemeye ulaştı. Raporda, sanık Çakıroğlu'nun ceza sorumluluğunu etkileyecek ya da ortadan kaldıracak bir akıl hastalığı veya akıl zayıflığının tespit edilmediği belirtildi.

9 YIL 4 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Mahkeme, ''inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme'', ''halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama'' suçlarından 9 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Çakıroğlu'nun, akıl sağlığını tespit etmek için Adli Tıp Kurumu'nda gözlem altına alınmasına karar vermişti.