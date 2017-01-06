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Tekman Belediyesine Kayyum Atandı

Tekman Belediyesine Kayyum Atandı

Erzurum’un Tekman Belediyesine kayyum atandı.

Tekman Belediyesine Kayyum Atandı

Erzurum'un Tekman Belediyesine kayyum atandı.

Erzurum'da DBP'li bir belediyeye daha kayyum ataması yapıldı.

2 gün önce Erzurum'da gözaltına alınan Tekman Belediye Başkanı Ali Said Fırat akşam saatlerinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Tekman Belediye Başkanı Ali Sait Fırat'ın yerine Tekman Kaymakamı Kemal Karahan kayyum olarak atandı. - ERZURUM

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