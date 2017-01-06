Tekman Belediyesine Görevlendirme

Erzurum'da terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan Tekman ilçesinin Belediye Başkanı DBP'li Ali Sait Fırat'ın yerine Tekman Kaymakamı Kemal Karahan'ın, "Belediye Başkan Vekili" olarak görevlendirildiği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığınca, Anayasa'nın 127'nci ve Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca, Bakanlık makamının onayı ile Tekman Belediye Başkanı Ali Sait Fırat'ın görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.



Açıklamada, görevden alınan DBP'li Fırat'ın yerine Tekman Kaymakamı Karahan'ın, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği aktarıldı.



Karahan'ın yeni görevine pazartesi günü başlayacağı öğrenildi.



Öte yandan, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından önceki gün gözaltına alınan Fırat'ın, "örgüt propagandası yapmak" suçundan dün sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol hükümleri ve yurtdışı yasağı konularak serbest bırakıldığı kaydedildi.