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Teklifin Son Maddesi Kabul Edildi
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Teklifin Son Maddesi Kabul Edildi

Genel Kurul'da anayasa değişiklik teklifinin 18'inci maddesi 344 kabul 131 ret oyuyla onaylandı.

Teklifin Son Maddesi Kabul Edildi

Genel Kurul'da anayasa değişiklik teklifinin 18'inci maddesi 344 kabul 131 ret oyuyla onaylandı.

Kaynak: Dunya.com

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