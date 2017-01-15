HABER
SON DAKİKA
MANŞET
SEÇİM
FİNANS
VİDEO
SPOR
MAGAZİN
GAZETELER
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
Teklifin Son Maddesi Kabul Edildi
BİST
81.524 %0,78
DOLAR
3,7256 %-0,28
EURO
3,9505 %-0,33
PARİTE
1,0606 %-0,34
ALTIN
143,45 %0,07
FAİZ
11,21 %-0,18
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Üye Girişi
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları
Yanıt Başbakan'dan Geldi: Döviz Borcu Olan...
10 Adımda Kar Manzarası Çekmenin İpuçları!
Teklifin Son Maddesi Kabul Edildi
15 Ocak 2017 Pazar 23:32
Genel Kurul'da anayasa değişiklik teklifinin 18'inci maddesi 344 kabul 131 ret oyuyla onaylandı.
Genel Kurul'da anayasa değişiklik teklifinin 18'inci maddesi 344 kabul 131 ret oyuyla onaylandı.
Kaynak:
Dunya.com
<< Önceki Haber
|
Sonraki Haber >>
Haberler
»
Ekonomi
»
Haber
[9165866] Dunya.com
3
3
27
Emekliye özel promosyon geliyor
Böyle dolandırıcılık görülmedi
Sayısal Loto'da büyük ödülü 117 kişi paylaştı
Otomobilin motorunu jantın içine sığdırdılar
Bu uygulamayla çok para kazanabilirsiniz
Tarlada 50 kuruş, İstanbul'da 3 lira!
Restoranda büyük panik! Silahla girip 5 kişiyi rehin aldı