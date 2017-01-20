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Teklifin 12. Maddesi Kabul Edildi
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Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı
Anayasa Teklifinde 13. Madde Kabul Edildi
Teklifin 12. Maddesi Kabul Edildi
20 Ocak 2017 Cuma 19:42
Anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda 12. madde 342 evet oyuyla kabul edidi.
Anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda 12. madde 342 evet oyuyla kabul edidi.
Kaynak:
Dunya.com
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