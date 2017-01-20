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Teklifin 12. Maddesi Kabul Edildi
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Teklifin 12. Maddesi Kabul Edildi

Anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda 12. madde 342 evet oyuyla kabul edidi.

Teklifin 12. Maddesi Kabul Edildi

Anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda 12. madde 342 evet oyuyla kabul edidi.

Kaynak: Dunya.com

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