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Teklifin 10. Maddesi Kabul Edildi
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Teklifin 10. Maddesi Kabul Edildi
14 Ocak 2017 Cumartesi 00:17
Meclis'te, anayasa değişikliği teklifinin onuncu maddesi 343 kabul, 135 ret ile onaylandı.
Meclis'te, anayasa değişikliği teklifinin onuncu maddesi 343 kabul, 135 ret ile onaylandı.
Kaynak:
Dunya.com
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