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Teklifin 10. Maddesi Kabul Edildi
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Teklifin 10. Maddesi Kabul Edildi

Meclis'te, anayasa değişikliği teklifinin onuncu maddesi 343 kabul, 135 ret ile onaylandı.

Teklifin 10. Maddesi Kabul Edildi

Meclis'te, anayasa değişikliği teklifinin onuncu maddesi 343 kabul, 135 ret ile onaylandı.

Kaynak: Dunya.com

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