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Teklif Geçmezse Seçim Yapılmalı
12 Ocak 2017 Perşembe 09:37
Bahçeli, "Anayasa teklifi Meclis'ten geçmezse parlamento yenilenmeli" dedi.
Bahçeli, "Anayasa teklifi Meclis'ten geçmezse parlamento yenilenmeli" dedi.
Kaynak:
Dunya.com
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