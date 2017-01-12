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Teklif Geçmezse Seçim Yapılmalı
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Teklif Geçmezse Seçim Yapılmalı

Bahçeli, "Anayasa teklifi Meclis'ten geçmezse parlamento yenilenmeli" dedi.

Teklif Geçmezse Seçim Yapılmalı

Bahçeli, "Anayasa teklifi Meclis'ten geçmezse parlamento yenilenmeli" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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