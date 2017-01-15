Tekkeköy'ün Tarihi Kitap Oluyor

Tekkeköy Belediyesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ)'nde görevli akademisyenlerin çalışmaları sonucu Tekkeköy'ün tarihini anlatan bir kitap hazırlandı.



Tekkeköy Belediyesi ile OMÜ öğretim üyeleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde geçmişi insanlık tarihi kadar eskiye dayanan Karadeniz'deki ilk insan yerleşkesi tarih, turizm, kültür, sanayi ve doğa kenti Tekkeköy'ün tarihi kitap haline dönüştürülüyor. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ile bir araya gelen OMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yavuz Erler, OMÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Akın Temür, OMÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Davut Yiğitpaşa, OMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bozkurt Koç Tekkeköy'ün tarihini gün yüzüne çıkaracak, bilimsel anlamda en kapsamlı ve ilçe tarihini anlatan ilk ve tek tarih kitabının yazımını tamamladı.



"Tekkeköy'ün binlerce yıllık tarihi gün yüzüne çıkıyor"



Tekkeköy tarihini gün yüzüne çıkaracak bilimsel anlamda en kapsamlı ilk ve tek tarih kitabının yazım işlemlerinin sonuna gelindiğini söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "İlçemizin tarihinin çok eski olmasına rağmen ilçemiz hakkında bilimsel hiçbir kitap olmamasının çok büyük bir eksiklik olduğunu gördük ve yıllardır planladığımız çalışmayı sonunda somut hale getirdik. Geçmişi insanlık tarihi kadar çok eskilere dayanan ilçemizin tarihini yazıya dökerek kitap haline dönüştürdük. Bu kitabımız OMÜ'nün çok değerli hocalarının özverili çalışmaları sonucunda otaya çıktı. İlçemizin tarihinin İnsanlık tarihi kadar eskiye dayanması ve onlarca uygarlığa beşiklik yapması çalışmalarda hocalarımıza kat kat zorluk sağlamasının yanında yeni bilgilerin gün ışığına çıkarılmasına yardımcı oldu. OMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yavuz Erler, OMÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Akın Temür, OMÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Davut Yiğitpaşa, OMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bozkurt Koç'un birlikte yürütmüş oldukları özverili çalışmalar sonucunda kitabımızın yazımı tamamlandı ve son kontrollerin ardından kitabımız yakında basılacak. İlçemiz tarihi ile ilgili ilk ve tek bilimsel tarih kitabını inşallah yakın zamanda Samsun'umuz ile buluşturacağız. Bu kitap ülkemiz ve Samsun'umuz içinde büyük bir kültür hazinesi olacak. Belki okullarda bile ders kitabı olarak okutulacak. Kültürel anlamda bu çalışma ile ilçemiz kültür hazinesi de yeni bir değere daha kavuşmuş olacak" şeklinde konuştu.



"Ekim'de Tekkeköy'de Uluslararası Arkeoloji Kongresi düzenlenecek"



Tekkeköy'de ekim ayı içerisinde yurt içinden ve yurt dışından onlarca öğretim üyesinin katılımıyla uluslar arası Arkeoloji Kongresi düzenleneceğini ifade eden Başkan Togar, "Artık Tekkeköy'de bazı konularda ön plana çıkmamız gerekiyor. Bunlardan biriside tarih olmalı çünkü ilçemiz Karadeniz bölgesinin en eski insan yerleşimi. Yine Tekkeköy, Anadolu'da ve dünyadaki en eski yerleşim yerleri arasında yer alıyor. Burada yani Tekkeköy'de tarihi bir çalışma yapılmalı. Bu konuda OMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yavuz Erler, OMÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Akın Temür, OMÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Davut Yiğitpaşa, OMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bozkurt Koç ile bir araya gelerek ekim ayında uluslar arası bir kongre düzenleme konusunda çalışma başlattık. Ulusal ve uluslar arası literatürde önemli bir yer alacak bu kongre için yurt içinden ve yurt dışından tüm akademisyenleri ve ilgilenen tüm öğretim üyelerini ilçemize bekliyoruz. Akabinde Tekkeköy Arkeoloji vadisinde arkeoloji kazıları ve inceleme çalışmaları başlatacağız. Bu çalışmaların ard arda devam etmesi sonucunda ilçemiz tüm dünya tarafından tanınan ve ilgi odağı olan bir arkeolojik alan haline dönüşecek. Uluslar arası Arkeoloji kongremiz için geçen aylarda başlattığımız çalışmalarımız kıymetli akademisyenlerimizin çabaları ile çok daha farklı boyutlara ulaşmaya başladı. Yurt içinden ve yurt dışından katılacak akademisyenlerin araştırmaları ve ortaya koydukları bilgilerle Tekkeköy'ün özellikle gün yüzüne çıkmayan tarihi ile ilgili birçok bilgi ortaya konulacak. Yine 1941 yılında ilk ve tek arkeolojik kazı çalışması yapılan Tekkeköy Arkeoloji vadisinde kazı çalışmaları başlatılacak. Bu konuda bölgemizde arkeolojik kazı çalışması yapacak arkeologlar ile Kongreye katılmak isteyen yerli yabancı tüm akademisyenleri ilçemize davet ediyor ve her türlü çalışma için birlikte hareket etmeye hazır olduğumuzu tekrar hatırlatıyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN