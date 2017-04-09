Tekkeköy'de Referandum Mitingi
AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ile Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, referandum çalışması kapsamında ilçede düzenlenen mitingde halka hitap etti.
AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ile Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, referandum çalışması kapsamında ilçede düzenlenen mitingde halka hitap etti.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'a, AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel ve Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar eşlik etti.
"Bu millet 16 Nisan'da yeni bir tarihin sayfasını inşallah açacak"
Parti otobüsü üzerinden vatandaşlara seslenen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Biz Türklerin bin yıllık tarihinde önemli gelişmeler vardır: Bunlardan birincisi 1071, ikincisi 1453 üçüncüsü 1919 dördüncüsü ise Allah'ın izniyle 16 Nisan 2017 olacak. Bu millet 16 Nisan'da yeni bir tarihin sayfasını inşallah açacaktır" dedi.
"16 Nisan çok önemli bir oylama"
Daha sonra konuşma yapan AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Bu soğuk ve yağışlı havaya rağmen bu millet ve bu memleket için burada olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben şunu anladım: Artık bu millet meseleyi çözmüş. Değerli dostlar, öncelikle üzerimde bir selam var. O selamı size iletmek isterim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sizlere selamını söyleyerek sözlerime başlayacağım. Biz mitingimizin gerçekleştiği gün gerçekten milli iradenin şehri olmanın hakkını yerine getirdik. Cumhurbaşkanımızı o kadar güzel karşıladık ki, sevgi seli ne demekmiş gösterdik. Samsun 28 Mart günü güzel bir ev sahipliğine eşlik etti. 16 Nisan günü Türkiye'nin kaderini belirleyecek çok önemli bir oylamaya gidiyoruz. Bu ne bir parti işi ne de sadece AK Parti'nin meselesi. Bu ne de sadece Milliyetçi Hareket Partisi'nin meselesi. Bu birlikte amacı ve hedefi sevdası Türkiye olanların meselesidir. Bu meseleyi hep beraber sandıkta çözecek miyiz? Şimdi birileri çıkmış diyorlar ki millet meseleyi anlamadı. Aslında onların anlamadığı bu millet. Onlar bu milleti anlamadı. Ben şunu tekrar belirtmek istiyorum: Biz bu şehrin milletvekili olmakla gurur duyuyoruz" diye konuştu.
Tekkeköy Belediyesi tarafından hazırlanan açık hava mitingine katılan vatandaşlar ise Çiğdem Karaaslana hitaben, "Samsun seninle gurur duyuyor" şeklinde sloganlar attı. - SAMSUN