Tekirdağspor-Manavgatspor: 2-1





STAT: Namık Kemal



HAKEMLER: Bilal Köseoğlu (xxx), Kasım Oyarçin (xxx), Emre Aslan (xxx).



TEKİRDAĞSPOR: Çağan (xx)- Volkansel (xxx), Alpay (xx), Göksel (xxx), Mehmet Fırat (xx), Mehmet Demirözü (xxx), Hakan (xx), Rıdvan (xx), Kemal (xxx) (Dk.84 Emre), Ceyhun (xx)(Dk.90+2 Kuzey), Murat (xxx)



MANAVGATSPOR: İsmail (xx)- Fikret (xxx), Emre (xx), Şerif (xx), Hakkı (xx), Burak (xx), Nimet (xx) (Dk.46 Muhammed xx), Öner (xx), Ahmet (xxx), Halil (xx), Kemal (xx)



GOLLER: Dk.1 Hakan, Dk.7 Göksel (Tekirdağspor), Dk.46 (penaltı) Ahmet Sarı



(Manavgatspor)



SARI KARTLAR: Ceyhun, Hakan, Rıdvan (Tekirdağspor), Hakkı (Manavgatspor)



SPOR Toto 3'ncü Lig 1'inci Grupta Tekirdağspor, kendi evinde konuk ettiği Manavgatspor'u 2-1 yendi.



1'nci dakikada Tekirdağspor atağında Hakan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.



7'nci dakikada Kemal'in ara pasıyla topla buluşan Göksel ceza sahasında kalecinin yanından topu ağlara gönderdi: 2-0.



17'nci dakikada Kemal'in kullandığı serbest atışta top Manavgat'ın defansı tarafından uzaklaştırıldı.



30'ncu dakikada sağdan geliştirdiği atakta topla buluşan Kemal'in kaleye attığı şut savunmaya çarparak kornere gitti.



32'nci dakikada Manavgat'ın sağdan kullandığı serbest vuruşta Fikret'in kafayla vurduğu top auta çıktı.



46'ıncı dakikada Manavgatspor atağında Ceyhun'un ceza sahasında elle oynamasıyla kazanılan penaltıyı Ahmet Sarı gole çevirdi: 2-1.



51'inci dakikada sol kanattan kullanılan korner atışında Tekirdağspor ceza sahasında meydana gelen karambolde Fikret topu uzaklaştırdı.



69'uncu dakikada soldan gelişen Manavgatspor atağında Muhammet topu Tekirdağspor kalesine gönderdi, Volkansel uzanarak golü önledi.



90'ıncı dakikada Hakan'ın, Manavgat ceza sahası içerisinden sert şutunda top kaleci de kaldı.



- Tekirdağ