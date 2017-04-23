Tekirdağspor-Karacabey Birlikspor: 0-0





STAT: Namık Kemal



HAKEMLER: Kadir Sağlam(xx), Özgür Fatih Kalaycı(xx), Aydın Karsavun(xx)



TEKİRDAĞSPOR: Erşen (xx)- Volkansel (x) (Dk.17 Emre xx), Hakan (xxx), Rıdvan (xx), Kemal(xxx) (Dk.87 Barış), Ceyhun (xx), Mehmet Ali (xx), Alpay (xx), Göksel (xx), Mehmet Fırat (xx)(90+3 Mert), Murat (xx)



KARACABEY BİRLİKSPOR: Ramazan (xx)- Muhammed (xxx), Hurşut Meriç (xxx), Ali (xxx)(90+2 İbrahim), Gökhan (xx), Hüseyin (xx), Yusuf (xx), Samet (xx) (Dk.75 Alp x), Deniz (xx), Erhan (xx), Osman (xx)



KIRMIZI KART: Dk.81 Muhammed (Karacabey Birlikspor)



SARI KARTLAR: Volkan, Mehmet (Tekirdağspor) Gökhan (Karacabey Birlikspor)



SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grupta Tekirdağspor ile Karacabey Birlikspor, 0-0 berabere kaldı.



3'üncü dakikada ceza alanı içinde Murat'ın sert şutu kaleci Ramazan'dan döndü.



32'inci dakikada soldan ceza sahası içine giren Hurşut Meriç, topu Samet'in önüne bıraktı. Samet, boş kale yerine topu üstten avuta gönderdi.



40'ıncı dakikada Ali'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde oluşan karambolde topa son vuran Erhan'ın vuruşu auta çıktı.



57'nci dakikada Emre, çalımlarla ceza sahasına girip topu Mehmet Fırat'ın önüne bıraktı. Bu oyuncu rakip tarafından engellenince pozisyon uzaklaştı.



81'inci dakikada Karacabey Birlikspor'da Muhammed ikinci sarı kartın ardın kırmızı kartla oyun dışı kaldu.



84'üncü dakikada Kemal'in ortasında topla ceza alanı içinde buluşan Rıdvan'ın vuruşu dışarı gitti.



Karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı.



- Tekirdağ