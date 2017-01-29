Tekirdağspor-Altay: 2-2

STAT: Namık Kemal
HAKEMLER: Mustafa Murat Oğuz (xxx), Onur İçyer (xx), Mehmet Gökhan Ceylan (xxx)
TEKİRDAĞSPOR: Erşen (xx)- Volkansel (x), Mehmet Ali (x), Alpay (xx), Göksel (xx), Mehmet Fırat (xxx) (Dk.82 Umut), Hakan (x), Kemal (x) (Dk.87 Muhammed), Ceyhun (x), Rıza (x) (Dk.40 Mehmet Demirözü xx) Murat Çelik (xxx)
ALTAY: Serkan (xxx)- Erhan (xx), Murat (xx), Mustafa Murat (xx), Halil (xx), Hikmet (x), İbrahim Akın (xxx) (Dk.70 Hüsamettin xx), Halil (xx), Atakan (x) (Dk.83 Umut), Murat Uluç (xxx), Abdülkadir (xx)
GOLLER: Dk.29 Mehmet Fırat, Dk.77 Murat Çelik (Tekirdağspor), Dk.34 İbrahim Akın, Dk.60 Murat Uluç (Altay),
KIRMIZI KART: Dk.36 Mehmet Ali (Tekirdağspor)
SARI KARTLAR: Volkansel, Halil Altay, Murat, Umut (Tekirdağspor)
SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Tekirdağspor, evinde ağırladığı Altay ile 2-2 berabere kaldı.
29'uncu dakikada Tekirdağspor'un geliştirdiği ani atakta topla buluşan Fırat, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelerle buluşturdu: 1-0.
34'üncü dakikada Altay'ın geliştirdiği atakta topla buluşan İbrahim Akın topu filelerle buluşturdu: 1-1.
36'ıncı dakikada orta sahada Tekirdağspor'dan Mehmet Ali, Halil'e yaptığı sert müdahaleyle ikinci sarı kartttan kırmızı kart gördü. Tekirdağspor 10 kişi kaldı.
59'uncu dakikada Altay atağında cezaalanı içinde Murat'ın düzgün şutunda top ağlarla buluştu: 1-2.
78'inci dakikada Tekirdağspor'un sol kanattan Kemal ile kullandığı serbest vuruşta Altay defansının uzaklaştıramadığı topu Murat Çelik, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2.
Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
- Tekirdağ