Tekirdağspor'a Yardım Çağrısı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Tekirdağspor için yardım çağrısında bulundu.



Albayrak, Süleymanpaşa Belediyesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Tekirdağspor'un borçlarını ödeyebilmesi için bütün şehrin destek vermesi gerektiğini söyledi.



Tekirdağspor'un 24 saat içinde 400 bin lira ödemesi gereken borcunun olduğunu aktaran Albayrak, "Tekirdağspor'umuzun ödenmesi gereken yaklaşık 400 bin lira borcu var. Gün bu gündür, yerel yönetimimizle, iş adamlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, Tekirdağspor'u bu zor durumdan çıkarmalıyız." diye konuştu.



Süleymanpaşa Belediye Başkanı Eşkinat ise Tekirdağspor'un acil ödenmesi gereken borçları olduğunu bu borçlardan kurtulması için il olarak birlik olunması gerektiğini ifade etti.



Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF), 400 bin lira borcun 24 saat içinde ödenmemesi halinde Tekirdağspor'lu futbolcuların serbest kalacağına dikkati çeken Eşkinat, şunları kaydetti:



"Tekirdağspor'un 24 saat içinde TFF'ye ödemesi gereken 400 bin lira borcu var. Eğer bu para vaktinde Federasyona ulaştırılmazsa, futbolcuların tamamı serbest kalıyor. Yani kulübün sahibi olduğu futbolculardan alabileceği bonservis ücreti ortadan kalkmış oluyor. Biraz önce sanayicilerimiz ile beraberdik, destek istedik. Bu isteğimizi başka meslek gruplarına da götüreceğiz, oradan aldığımız sonuçları da Tekirdaspor'un yöneticilerine bildirip, önce acil sorunu, sonra da diğer sorunları kademeli olarak çözmeye çalışacağız."



Tekirdağspor Kulüp Başkanı Volkan Nallar da belediye başkanlarına verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.