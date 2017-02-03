Tekirdağ'da yapılacak olan 'Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan 3. Güreş Şampiyonası'nda 180 sporcu mindere çıkacak.



Türkiye Güreş Federasyonunun faaliyet programında yer alan "Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan 3. Güreş Şampiyonası" 04 Şubat 2017 tarihinde saat 10.00'da İsmet İnönü Spor salonunda gerçekleştirilecek. Müsabakalarda yaklaşık 180 sporcu mindere çıkacak. Müsabakaya katılan İller arasında İstanbul, Çanakkale, Kırklareli, Edirne ve Gebze yer alacak.



03 Şubat 2017 tarihinde saat 17.00'da tartıya çıkarak güreşçiler, 04 Şubat 2017 tarihinde de saat 10.00'da Serbest stilde, Yıldız Erkekler (39-42) 46-50-54-58-63-69-76-85 (85-100) kategorilerinde minderde şampiyona için mücadele edecek. - TEKİRDAĞ