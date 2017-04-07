Tekirdağ Yaşlı Çift Yanan Evlerinden Güçlükle Kurtuldu

Yaşlı çift yanan evlerinden güçlükle kurtuldu



TEKİRDAĞ'ın Ergene İlçesi'nde tek evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sırasında 85 yaşındaki Hazim Talikacı, kendisi ve aynı yaştaki eşi Zeynep Talikacı'yı alevlerin arasından dışarı çıkardı.



Yangın, Ergene İlçesi'nin İğneler Mahallesi'nde Hazim Talikacı'nın tek katlı evinde meydana geldi. Evin oturma odasında henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen yangında alevler kısa sürede evi sardı. Bu sırada evin diğer odasında bulunan Hazım Talikacı, eşi Zeynep Talikacı'ya da alarak alevler arasından güçlükle dışarıya çıkmayı başardı. Havanın rüzgarlı olması nedeniyle de alevler kısa sürede eve sardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak alevleri söndürdü ancak tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.



Yaşlı çift evlerinin kül olmasını üzüntü içinde izlerken, yangınla ilgili jandarma ve itfaiyenin soruşturması sürüyor.