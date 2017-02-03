Tekirdağ Vites Kutusundan 1550 Uyuşturucu Hap Çıktı, 2 Kişi Tutuklandı

Vites kutusundan 1550 uyuşturucu hap çıktı, 2 kişi tutuklandı



TEKİRDAĞ'da polis tarafından durdurularak arama yapılan araçta vites kutusunun içerisine gizlenmiş 1550 uyuşturucu hap ele geçilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.



Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Tekirdağ yönüne giden ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobili Süleymanpaşa İlçesi'ne bağlı Altınova Mahallesi'nde durdurdu. Araçta yapılan aramada vites kutusunun içerisine gizlenmiş 1550 uyuşturucu hap ele geçildi. Uyuşturucu haplara el konulurken, araçta bulunan G.Y ve G.Ö. gözaltına alındı. İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucu hapları Tekirdağ'da piyasaya sürecekleri belirlenen 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.