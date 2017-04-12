Tekirdağ Valiliği: "Çerkezköy'deki Olayda İnsan Sağlığına Zarar Verecek Herhangi Bir Maddeye...

Tekirdağ Valiliği tarafından Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren boya-kimya fabrikasında medyana gelen yangın hakkında yapılan açıklamada, "Olayda insan sağlığına zarar verecek herhangi bir maddeye rastlanmamıştır" denildi.



Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz Kapaklı ilçesi Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren boya-kimya fabrikasında 12 Nisan 2017 tarihinde saat 06.30 sıralarında teknik bir arıza nedeniyle yangın meydana gelmiş olup, yangın itfaiye yetkililerince kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. AFAD tarafından bölgede gerekli ölçümler yapılmış olup, çevreye ve insan sağlığına zarar verecek herhangi bir maddeye rastlanmamıştır" ifadeleri kaydedildi. - TEKİRDAĞ